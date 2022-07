Mercato: Daniel Alves rebondit au Mexique

Daniel Alves (39 ans), laissé libre par le FC Barcelone, s’est engagé en faveur du club mexicain des Pumas, ce jeudi. Il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison.

Daniel Alves prolonge encore le plaisir. Le latéral droit de 39 ans s’est engagé avec le Club Universidad Nacional, situé dans la ville de Mexico, jeudi. Les Pumas ont annoncé la nouvelle dans une vidéo publiée sur Twitter dans laquelle la mascotte de l’équipe fait visiter les installations du club: "Dani Alves, on t’attend". Le latéral droit va s’engager jusqu’en juin 2023 avec les Pumas, 11es du dernier championnat de clôture du Mexique.

Alves était libre depuis la fin de son aventure au FC Barcelone, qu’il avait rejoint en novembre 2021 après la fin de son contrat au FC Sao Paulo. L’international brésilien (125 sélections, 8 buts) souhaitait poursuivre sa longue carrière afin de garder ses chances de disputer la prochaine Coupe du monde (du 21 novembre au 18 décembre 2022) avec la Seleçao au Qatar. L’ancien joueur du FC Séville est toujours dans les petits papiers du sélectionneur Tite qui lui confie même le brassard de capitaine quand il joue, comme ce fut le cas lors des derniers matchs en juin.

Une partie du salaire réglé par les sponsors

Au Mexique, Alves va connaître son sixième club et croiser la route des Français André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, joueurs des Tigres de Monterrey. Le Brésilien, passé par le PSG (2017-2019), était d’ailleurs pressenti pour rejoindre leur club avant que l’entraîneur Miguel Herrera ne mette son veto. "J’essaie de rajeunir l’effectif, avait déclaré le coach mexicain. Qui ne voudrait pas avoir Dani Alves? Mais avoir un joueur de cet âge, c’est plus pour la notoriété et la couverture médiatique que pour ce qu’il fait sur le terrain. J’adore Dani mais je préfère celui qui a joué sous les ordres de Guardiola." Et de poursuivre : "Aujourd’hui, à son âge, c’est plus un nom qu’une aide sur le long terme." Cela avait vexé Alves, qui lui avaiyt sèchement répondu sur les réseaux sociaux.

Il pourra désormais le faire sur le terrain la saison prochaine au sein de sa nouvelle équipe. Selon la presse mexicaine, le club paiera une partie de l’important salaire de la star, l’autre étant réglée par le marketing et les sponsors.