Barça-Real: les Catalans décimés avant le Clasico, les Madrilènes presque au complet

Xavi doit composer avec quatre absents de marque pour la réception du Real Madrid ce mercredi, à l'occasion de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Tout le contraire de Carlo Ancelotti, qui peut compter sur presque toutes ses forces vives.

Pour la 254e fois de leur histoire, la cinquième de la saison, le FC Barcelone et le Real Madrid vont s'affronter. Ce mercredi (21 heures), les deux équipes ont rendez-vous en demi-finale retour de la Coupe du Roi, un mois après la manche aller remportée par les Catalans sur la pelouse de leur rival (0-1). Il y a deux semaines, les hommes de Xavi étaient également venus à bout de Karim Benzema et ses coéquipiers en championnat grâce à un but de Franck Kessié dans les dernières minutes (2-1).

Pour leur dernier duel de la saison, une place en finale de coupe est en jeu au Camp Nou. Et les rapports de force seront déséquilibrés, puisque les absents sont nombreux du côté des Catalans. Frenkie De Jong, Ousmane Dembélé, Pedri et Andreas Christensen sont blessés et ne figurent pas dans le groupe convoqué par Xavi. Quelques jeunes ont donc été convoqués par l'entraîneur blaugrana pour cette rencontre (Pablo Torre, Arnau Tenas, Marc Casado, Angel Alarcon, Aleix Garrido et Estanis Pedrola).

Xavi mène aux confrontations face à Ancelotti

En revanche, le Real Madrid peut compter sur un groupe quasiment au complet. Thibaut Courtois, Toni Kroos, Aurélien Tchouaméni, Karim Benzema et Vinicius Jr sont bien là, tout comme Mariano Diaz et Antonio Rüdiger, de retour de blessure. Seul Ferland Mendy, toujours blessé, manque à l'appel.

Ce 254e Clasico peut entrer dans l'histoire puisque le Barça peut égaler le bilan global de l'histoire des confrontations entre les deux rivaux. Le Real compte 101 succès, contre 100 pour les Catalans (52 nuls). Ces derniers mois, la tendance est clairement pour les coéquipiers de Robert Lewandowski. Sur les sept dernières confrontations entre Xavi et Carlo Ancelotti, l'Espagnol mène cinq victoires à deux contre son homologue.