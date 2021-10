Atlético-Barça: un tacle à Koeman? Suarez lève le mystère sur sa célébration "téléphone"

Après la victoire de l’Atlético de Madrid face au FC Barcelone 2-0 samedi lors de la 8eme journée de Liga, Luis Suarez, auteur du 2eme buteur face aux Catalans, a fêté son but en mimant un appel téléphonique. L’ancien Blaugrana a expliqué sa célébration après la rencontre.

Luis Suarez sans pitié pour le Barça. Samedi soir, l’avant-centre uruguayen retrouvait son ancien club lors de la 8eme journée de Liga. L’attaquant de l’Atlético de Madrid n’a pas fait de sentiment, inscrivant le 2eme but des Colchoneros, victorieux 2-0 après un premier but de Thomas Lemar. Impitoyable face aux cages, Luis Suarez a célébré son but avec deux gestes qui ne sont pas passés inaperçus.

Il a d’abord joint les mains en signe d'imploration comme pour demander pardon aux supporters du club blaugrana. "C’était par respect", a-t-il confirmé après la rencontre. "C’est toujours spécial de marquer contre le Barça car je suis supporter, j’ai beaucoup d’amis là-bas", a-t-il ajouté au micro de beIN Sports.

"Ce n’était pas pour Koeman"

Mais "El Pistolero" s’est aussi fait remarquer en mimant un appel téléphonique avec sa main. A qui était adressé cette célébration ? Compte tenu des conditions de départ du Barça en 2020 et de la rancœur qu’il garde à l’égard de l’ancienne direction du club catalan et de son ex-coach Ronald Koeman, beaucoup imaginaient un tacle en forme de chambrage. D'autant que Luis Suarez avait déjà parlé d’un coup de téléphone du Néerlandais qui lui avait indiqué qu’il ne comptait pas sur lui. Une fausse piste. "C’était adressé aux gens qui ont mon numéro, qu'ils sachent qu'il n'a pas changé, que j’utilise toujours le même téléphone. Ce n’était pas pour Koeman. C’était une blague que j’avais prévue avec mes enfants." On n'est pas obligé de le croire...