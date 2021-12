Atlético de Madrid: Joao Felix souhaiterait partir en janvier, selon la presse espagnole

Sous contrat jusqu'en 2026, Joao Felix réfléchit sérieusement à quitter l'Atlético dès cet hiver, assure la presse espagnole. Les Colchoneros n'y seraient pas opposés.

Les jours de Joao Felix (22 ans) à l’Atlético de Madrid semblent comptés. Le contrat de l’international portugais, qui court jusqu'en 2026, pourrait ne pas passer l’hiver. La tendance à un départ lors du prochain mercato est même de plus en plus forte, à en croire la presse espagnole. La situation du joueur a dépassé le stade de la simple réflexion. Son entourage se serait déjà mis en quête d’un nouveau point de chute, rapporte le quotidien madrilène AS.

La Cadena Ser a complété cette information, indiquant que l’Atlético est au courant des intentions de son joueur, et qu’il ne se mettra pas en travers de sa route s’il souhaite effectivement s’en aller cet hiver. Jorge Mendes, qui représente les intérêts de Joao Felix, aurait contacté l’Atlético pour réclamer son départ après le match face à Valence (3-3), disputé à Mestalla le mois dernier en Liga.

Plusieurs pépins physiques cette saison

Joao Felix avait fait une courte apparition sur la pelouse en toute fin de match, ne disputant que trois minutes de jeu, d’où la colère de son agent. Depuis, une blessure musculaire l’a tenu éloigné des terrains pendant trois matches (toutes compétitions confondues). Sorti du banc face à Majorque (1-2), il n’a pas été utilisé contre Porto la veille, en Ligue des champions. Une situation qui commence à lasser le joueur.

Blessé durant l’Euro l’été dernier, Joao Felix a subi plusieurs pépins physiques. Forfait pour le début de saison en Liga en raison d’une opération à la cheville, le prodige portugais a connu un retour sur les terrains agité avec une expulsion qui a beaucoup fait parler, tout comme son manque de complémentarité supposé avec Antoine Griezmann, le revenant, qu’il était censé remplacer durablement à l’Atlético.

Pendant que Joao Felix rongeait son frein sur le banc mardi soir, Antoine Griezmann savourait une soirée de rêve où il a, presque à lui seul, qualifié l’Atlético pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions: "C'est une fierté d'appartenir à cette équipe. C’est pour ça que je suis revenu et j'apprécie beaucoup", s'est-il réjoui. Pas sûr que l'enthousiasme était le même du côté de Joao Felix.