Ligue des champions: la superbe soirée de Griezmann, qui qualifie l'Atlético pour les 8es

L’Atlético de Madrid s’est imposé sur la pelouse de Porto (1-3) ce mardi lors de la sixième journée des poules de la Ligue des champions. Buteur puis passeur décisif, et encore impliqué sur le troisième but des siens, Antoine Griezmann a grandement contribué à la qualification des Colchoneros pour les huitièmes de finale.

Entre un Joao Felix laissé sur le banc et un Luis Suarez blessé dès les premières minutes, l’Atlético semblait en très mauvaise posture sur le terrain de Porto ce mardi. Obligé de l’emporter pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club madrilène a cependant pu compter sur un Antoine Griezmann des grands soirs. Buteur puis passeur décisif, le champion du monde 2018 était dans tous les bons coups lors de cette victoire des Colchoneros au Portugal (1-3).

Pas au mieux en première période, comme la plupart de ses coéquipiers, le Français s’est réveillé après la pause. Servi par Thomas Lemar, "Grizou" a marqué le premier but des Colchoneros sur un corner. Seul au deuxième poteau, l'attaquant de 30 ans a conclu dans le but vide (0-1, 56e).

"Une grande fierté pour moi"

Sans être extraordinaire, l’Atlético a ensuite serré le jeu et obligé les Dragoes à se découvrir pour tenter d’égaliser. Virtuellement qualifiés grâce au but d’Antoine Griezmann, les Madrilènes ont su garder les nerfs solides malgré une fin de match perturbée par un début de bagarre générale et les expulsions de Yannick Carrasco et de Wendell.

Fort de ce but d’avance, l’Atlético a bien défendu puis est parvenu à piéger Porto en contre. Cette fois, l’attaquant tricolore s’est mué en passeur décisif pour l’Argentin Angel Correa (0-2, 90e). Griezmann, encore lui, a vu son ultime frappe être repoussée par la défense portugaise dans les pieds de Rodrigo De Paul sur le troisième but des Colchoneros pendant le temps additionnel (0-3, 90e+2).

"C’était un match compliqué. On l’avait bien préparé. On est fier de cette équipe, a estimé le Français, son trophée d’homme du match entre les mains, auprès de beIN Sports. On a tout donné jusqu’au bout. Le penalty à la fin c’est dommage (sur la réduction du score de Porto, ndlr) mais on a bien travaillé. C’est une grande fierté pour moi de revenir. J’en ai profité. J’espère faire une bonne campagne en Ligue des champions."

C'est simple, le Français a marqué autant de buts cette saison avec l'Atlético en Ligue des champions (4) que lors de ses 16 matchs dans la compétition avec le Barça. Qualifié avec sept points et un bilan de sept buts marqués pour huit encaissés, l’Atlético de Madrid se contentera de deuxième place du groupe B. Bonne nouvelle pour l’entraîneur Diego Simeone, il pourra compter sur un Antoine Griezmann retrouvé lors des huitièmes de finale. Le futur adversaire des Madrilènes est prévenu.