Atlético de Madrid: Suarez préfère Haaland à Mbappé

Luis Suarez se dit impressionné par les performances hors normes d’Erling Haaland, dont il apprécie plus le profil de buteur que celui de Kylian Mbappé, dont il loue aussi les grandes qualités.

La comparaison risque d’alimenter les débats pendant de longues années: Erling Haaland ou Kylian Mbappé? Alors que les deux monstres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo approchent de leur fin de carrière, les nouvelles stars du football mondial prennent le relais sur le terrain mais aussi dans les discussions médiatiques. A 34 ans, Luis Suarez assiste avec intérêt aux performances du Norvégien et du Français et penche davantage pour le profil de l’attaquant de Dortmund.

"Haaland est un grand joueur, il est à un niveau spectaculaire, a confié le joueur de l’Atlético de Madrid, lundi, dans un live Twitch avec un journaliste de la radio catalane Rac 1. Il a une puissance physique admirable. C'est l'un des meilleurs 9 du monde et il marquera une époque. Ils sont différents. Je suis un neuf, donc je préfère le neuf, celui qui fait la différence. Je vais un peu plus pour Halland, mais Mbappé est à un très haut niveau."

Mbappé et Haaland battent chacun leur tour des records de précocité. La star du PSG est devenue le plus jeune joueur à atteindre les 25 buts en Ligue des champions, à 22 ans et 80 jours. Erling Haaland est, depuis la semaine dernière, le joueur le plus rapide à avoir marqué 20 buts dans la compétition. Il a fallu seulement 14 matchs au Norvégien pour rejoindre cette barre symbolique.

Mais la vieille garde n’a pas dit son dernier mot. Lionel Messi brille toujours en Liga, tout comme Luis Suarez, auteur de 19 buts en 25 matchs de championnat avec l’Atlético, qu’il a rejoint l’été dernier après avoir été poussé vers la sortie par le FC Barcelone.

"La décision de changer pour une équipe du même championnat a un certain avantage, explique-t-il. J’avais seulement besoin de connaître mes coéquipiers, l'équipe, mais dans le jeu cela ne m'a pas trop changé. On est passionné quand il s'agit de jouer, ça ne change pas d’un maillot à l’autre. Je suis content de la façon dont les choses se passent pour que j'aide l'équipe à être au top."