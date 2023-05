Atlético: de retour de blessure dimanche, Memphis Depay s'est encore blessé

À peine remis sur pied, Memphis Depay s'est de nouveau blessé et manquera le match de championnat contre Cadix ce mercredi (22h). De retour de blessure dimanche, le Néerlandais avait joué un quart d'heure et marqué contre Valladolid.

L'attaquant international néerlandais Memphis Depay s'est blessé au mollet droit, a annoncé l'Atlético de Madrid mercredi dans un communiqué, et sera absent au moins contre Cadix en soirée (22h) au Metropolitano pour le match qui pourrait propulser les Colchoneros à la deuxième place de Liga devant le Real. Le Néerlandais a quitté l'entraînement collectif de mardi avec des douleurs dont il souffrait depuis la veille, et le diagnostic a confirmé "une lésion musculaire au muscle soléaire de la jambe droite", selon l'Atlético, qui n'a pas précisé la durée d'indisponibilité de son joueur.



Memphis Depay venait de rater cinq matchs de Liga en raison d'une blessure à une cuisse contractée en sélection, lors de la victoire des Pays-Bas 3-0 contre Gibraltar dans le cadre des qualification pour l'Euro 2024. Il était revenu dans l'équipe pour la victoire éclatante 5-2 à Valladolid dimanche, à laquelle il a contribué avec un but en contre en fin de match.

Cinq absents pour l'Atlético contre Cadix

L'avant-centre aura toutefois dix jours pour se remettre de cette lésion, puisqu'après le match contre Cadix mercredi soir, les Rojiblancos ne rejoueront plus avant le 14 mai contre Elche, lanterne rouge et d'ores et déjà relégué en deuxième division. Il ne restera ensuite que quatre matchs de championnat à disputer avant la fin de la saison. Outre Memphis Depay, Diego Simeone devra également se passer contre Cadix de Jan Oblak, Stefan Savic, Reinildo et de Marcos Llorente, tous à l'infirmerie.