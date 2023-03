Pays-Bas: "Je suis assez choqué par ce que j’ai vu", les mots forts de Koeman contre ses joueurs

La trêve internationale a un goût amer pour Ronald Koeman et les Pays-Bas. Malgré un dernier succès 3-0 contre Gibraltar, les Néerlandais ont connu avant cela une grosse défaite face à l’équipe de France (4-0). Devant les médias, le sélectionneur a pointé du doigt les mauvaises performances de ses joueurs, et réclame une hausse de niveau.

Le retour de Ronald Koeman sur le banc des Pays-Bas n’a pas repris de la meilleure des manières. Actuellement 3es au classement du groupe B, les Néerlandais ont mal débuté la phase de qualification pour l’Euro 2024. Censés être favoris de la poule avec les Bleus, les Oranjes ont pris une claque face à la France.

Inexistants dans le jeu et fébrile défensivement, les Pays-Bas ont vécu un cauchemar (4-0). Pour ne rien arranger, Memphis Depay a raté un penalty. Signe d’une soirée destinée à être compliquée, les cadres Matthijs de Ligt et Cody Gakpo étaient absents pour ce match. De retour face à Gibraltar, ils ont participé au succès 3-0. Mais hors de question pour Koeman de se contenter de ce qu’il a vu: "Nous devons nous améliorer, je suis assez choqué par ce que j’ai vu. Ce n’était pas bon, je suis assez déçu. Ça doit vraiment être mieux", a-t-il martelé devant les médias.

"Trop de joueurs n’ont pas assez bien joué"

Si le dernier quart de finaliste de la Coupe du monde veut assurer sa place à l’Euro, il faudra montrer un meilleur visage sur le terrain. Avec l’Irlande et la Grèce à affronter, le sélectionneur espère voir rapidement des améliorations: "Nous devons aussi nous mettre en forme. C’était vraiment trop peu. C’est difficile, mais, bien sûr, nous avons marqué suffisamment de buts. J’ai trouvé que ce que nous faisions était imprécis dès le départ, parfois bâclé. Avec un peu plus de netteté, plus de buts auraient été marqués. C’était beaucoup moins que ce que j’avais espéré."

D’autant qu’il n’y a pas que l’Euro en jeu pour les Pays-Bas. Encore en lice en Ligue des nations, un adversaire de taille se dressera face à eux dans le cadre de la demi-finale, prévue au mois de juin. En l’occurrence la Croatie de Luka Modric. Si succès il y a, ce sera l’Espagne ou l’Italie qui sera le dernier rempart en finale. Une échéance à laquelle Koeman pense déjà: "Ce sont des adversaires majeurs et je pense qu’il sera important que nous ayons une équipe complète. Notre niveau devra monter. Trop de joueurs n’ont pas assez bien joué."