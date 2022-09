Atlético: le nombre limité de titularisations auquel Griezmann pourra prétendre cette saison

S’il a fêté sa première titularisation dimanche face au Real Madrid, Antoine Griezmann pourrait rapidement retrouver une situation de supersub à l’Atlético de Madrid, en conflit avec le Barça. Selon les calculs Mundo Deportivo, le Français pourrait prétendre à très peu de titularisations cette saison.

C’était un petit évènement: dimanche, Antoine Griezmann (31 ans) a enfin débuté une rencontre avec l’Atlético de Madrid cette saison lors du derby madrilène (1-2). Avant cela, le Français avait été systématiquement lancé aux alentours de l’heure de jeu par son entraîneur, Diego Simeone, sur fond de conflit avec le FC Barcelone au sujet du prêt de deux ans avec option d’achat du Français. Selon les termes conclus entre les deux clubs, une option d’achat automatique de 40 millions d’euros se débloquera si Griezmann dispute 50% des matchs sur les deux saisons.

Si les deux clubs ont entamé des discussions, le problème n’est pas résolu et la situation de Griezmann n’a pas vraiment changé. Selon Mundo Deportivo, l’attaquant pourrait retrouver une place régulière sur le banc à l’issue de la trêve internationale. Les Colchoneros cherchent toujours à faire baisser le ratio après que celui-ci a atteint 83% à l’issue de la première année. Selon le journal catalan, il se situerait actuellement aux alentours de 70%.

Un match est comptabilisé quand le joueur a passé plus de 45 minutes sur le terrain, à condition qu’il soit apte pour le disputer. Les absences pour blessures ou suspension n’entrent pas dans ce calcul. Sur les 47 matchs de l’Atlético la saison dernière (qu’il a rejoint après avoir disputé les trois premières journées de Liga avec le Barça), Griezmann n’a été en mesure d’en disputer que 36 (le total retenu pour le ratio) en raison d’une blessure lui ayant fait rater dix rencontres et d’une suspension d’un match. Sur ses 36, il a dépassé les 45 minutes de jeu lors de 30 d’entre eux.

Un crédit potentiel de 12 titularisations

Si les conditions de la clause ne changent pas et si l’Atlético refuse toujours de la régler, le temps de jeu de Grizou s’annonce encore minimaliste. Le ratio final dépendra du nombre total de matchs joués par l’Atlético. En partant sur une base hypothétique de 50 rencontres, le nombre de matchs potentiels de Griezmann s’élèverait alors à 86 rencontres sur deux saisons.

Le Français est actuellement à 31 matchs à plus de 45 minutes (les 30 de la saison passée, plus celui face au Real dimanche). Si cela restait en l’état, il n’aurait joué que 36% des matchs (sur les 86 potentiels donc) sur deux saisons. Ce qui laisserait une petite marge à Simeone. Selon les calculs, l’Argentin pourrait encore titulariser 12 fois son attaquant, sur cette base de 50 matchs disputés cette saison par les Colchoneros. Cela pourrait augmenter si l’Atlético dispute plus de matchs, ou baisser dans le cas contraire. Le tout en espérant que Griezmann ne se blesse pas.