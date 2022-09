Mercato: le président de l'Atlético assure ne pas discuter avec le Barça du cas Griezmann

Après les révélations de L'Équipe sur un éventuel accord entre le Barça et l'Atlético concernant la situation d'Antoine Griezmann, cantonné à un rôle de remplaçant, le président des Colchoneros assure qu'il n'a pas rencontré le club catalan et que le situation du Français est toujours au même point.

La situation d'Antoine Griezmann est toujours aussi floue. Systématiquement remplaçant au coup d'envoi depuis le début de la saison, l'international français ne disputerait que 30 minutes par match en raison d'une directive donnée par les dirigeants de l'Atlético à Diego Simeone afin de mettre la pression sur le Barça, qui a prêté "Grizou" avec option d'achat à 40 millions pour deux saisons, dont une en option.

Interrogé par les médias espagnols sur la situation de Griezmann, Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, a assuré que le dossier était au point mort. "Nous n'avons pas rencontré le Barça et nous n'avons pas non plus de nouvelles comme quoi nous allons nous rencontrer. Je pense que la question de Griezmann est très claire et vous le savez tous ou l'imaginez tous. Nous en sommes au même point. Un accord sera trouvé, mais je veux vous dire que jusqu'à présent il n'y a absolument rien eu, c'est comme en début de saison."

>> Suivez les dernières infos mercato en direct

"Grizou" veut jouer plus

L’accord de prêt signé entre les deux clubs stipulerait que si le Français joue 50% des matches de l’Atlético, une option d’achat automatique de l’ordre de 40 millions d’euros est activée. Une somme trop importante pour les Colchoneros, qui veulent revoir le montant à la baisse. Sachant qu’une rencontre est comptabilisée si le joueur joue au moins 45 minutes, Griezmann se contente de la dernière demi-heure de chaque match depuis le coup d’envoi de l’exercice 2022-2023.

Ce qui ne l'empêche pas de se montrer en jambes et décisif lorsque son entraîneur fait appel à lui (3 réalisations, 1 but toutes les 55 minutes). Mais cette étrange situation n'e pasts viable sur le long terme. "Il est clair que j’aimerais jouer plus, mais je dois faire le maximum durant les minutes que l’on me donne", confiait l'intéressé après le premier match de Ligue des champions.

Le Barça nie aussi un accord

Selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan a aussi été surpris par les derniers échos de L'Équipe, selon lesquels il aurait trouvé un accord avec l'Atlético. Certaines sources affirment que le Français a même déjà joué le nombre de matchs nécessaires la saison passée pour que les Colchoneros paient les 40 millions demandés.

Les services juridiques du Barça ont fait leur calcul, et Grizou aurait atteint 80% des matchs joués la saison dernière. Le club catalan serait absolument indifférent au fait que Griezmann joue seulement à partir de la 60e minute. La condition du pourcentage de minutes aurait été placée que sur la première année du prêt selon le Barça, c'est-à-dire la saison dernière. Le prêt était d'un an (plus une en option), c'est pourquoi le club catalan insiste sur le fait qu'il a toutes les chances de gagner en justice.