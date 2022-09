Atlético: Simeone séduit par Griezmann pour sa première titularisation

Antoine Griezmann a fêté sa première titularsiation de la saison, dimanche lors du choc face au Real (1-2) après avoir dû se contenter d’entrer en jeu sur fond de désaccord entre l’Atlético et le Barça.

Le Wanda Metropolitaino a assisté à un petit évènement, dimanche lors du derby entre l’Atlético et le Real (1-2). Antoine Griezmann a fêté sa première titularisation de la saison après avoir débuté toutes les autres rencontres précédentes sur le banc de touche. Le Français s’est en effet retrouvé otage d’un désaccord entre l’Atlético et le Barça au sujet du montant de l’option d’achat figurant dans son prêt.

Jugeant celui-ci trop élevé, les Colchoneros se sont alors passés de ses services d’entrée de jeu afin d’éviter de payer la clause de 40 millions d’euros qui sera active en fin de saison si Griezmann joue plus de 45 minutes dans 50% des matchs sur les deux exercices. Comme son ratio est monté à 81% lors de sa première année en prêt, Diego Simeone s'est activé à faire baisser la note pour éviter de passer à l’addition.

"Il a abattu beaucoup de travail"

Si rien n’a filtré sur un accord entre les deux clubs (qui négocient), Simeone s’est finalement résolu à aligner son international français. Et il a apprécié sa performance malgré la défaite. "On a compris qu'Antoine pouvait jouer dès le départ, il a abattu beaucoup de travail en tant que deuxième attaquant en essayant de descendre pour combiner, et deuxième période sur l'aile pour jouer avec deux attaquants. Il a fait un match important comme l'ont fait plusieurs garçons. Je reste avec le sentiment de ne pas avoir perdu la face du match malgré le 0-2."

Griezmann a disputé l’intégralité de la rencontre et s’est montré décisif sur la réduction de l’écart puisque son corner a abouti sur le but chanceux de Mario Hermoso. Il y a dix jours, Simeone avait justifié son utilisation de Griezmann par son rendement moins bon quand il est titulaire. "On voit la réalité, et c'est qu'en 30 minutes il joue très bien, avait-il expliqué. En 60 minutes on ne sait pas... Je regarde ces réalités." Il semble avoir un peu revu son jugement depuis.