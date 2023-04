Baena porte plainte contre Valverde après son agression présumée à l'issue de Real Madrid-Villarreal

Victime d'une agression présumée de la part de Fede Valverde à l'issue de la défaite du Real Madrid face à Villarreal samedi soir (2-3), Alex Baena a décidé de porter plainte contre le milieu de terrain uruguayen, informe son club ce dimanche, en apportant son soutien à son joueur.

Álex Baena a porté plainte contre Fede Valverde auprès de la police ce dimanche, après l'agression dont il dit avoir été victime ce samedi de la part de l'Uruguayen à la fin du match Real Madrid-Villarreal au Santiago Bernabéu (défaite 3-2 des Madrilènes). Le joueur de Villarreal avait la possibilité de déposer une plainte auprès de la police, de la Commission de la Compétition (rattachée à la Liga et au sportif) ou des deux. Il a choisi de le faire auprès de la police nationale.

Villarreal soutient son joueur

Avant de se rendre au commissariat de Castellon, le jeune de 21 ans est allé à l'hopital faire constater ses blessures. Des vidéos montrent le joueur quittant le stade madrilène avec les pommettes gonflées, les journalistes présents sur place rapportant que l'Uruguayen lui aurait assené deux coups de poings.

Dans un communiqué publié ce dimanche soir, le club de Villarreal informe effectivement de la décision de son joueur de porter plainte et lui fait part de son soutien: "Le joueur du Villarreal CF, Álex Baena, a été agressé hier soir alors qu'il se rendait au bus de l'équipe après le match contre le Real Madrid CF au stade Santiago Bernabéu."

"Face à cette situation, le joueur a décidé de porter plainte contre l'agresseur auprès de la police nationale. Une fois de plus, Villarreal CF rejette tout acte de violence et croit fermement en la version des faits du joueur et le soutiendra tout au long de ce processus." Un premier communiqué du club sur la situation, resté silencieux jusqu'ici.

Une sanction sportive est possible

L'affaire passera donc par la voie pénale et non par la voie sportive, mais il se pourrait qu'elle ait tout de même un impact sportif. L'émission Tiempo de Juego de la radio Cope avance en effet que le processus habituel de ce genre de plainte est qu'il soit notifié par la police au comité de lutte contre la violence qui à son tour en informe le comité disciplinaire de la fédération espagnole. Cependant, le temps long de l'enquête devrait repousser une potentielle sanction à la saison prochaine. Il risque entre quatre à douze matchs de suspension.

L'entourage de Fede Valverde ne nie pas les faits, mais affirme que lors du match de Coupe du Roi entre Villarreal et le Real Madrid le 19 janvier dernier, Alex Baena aurait dit à Fede Valverde: "Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître!" Et il aurait refait un commentaire quasiment similaire lors du match en Liga ce samedi. Selon cette version, le joueur de Villarreal ferait donc référence aux problèmes rencontrés par Valverde et sa compagne, Mina Bonino, alors qu'ils étaient sur le point de perdre leur deuxième enfant en raison d'une grossesse compliquée. Une grossesse qui se poursuit aujourd'hui sans les complications initialement annoncées par le médecin.

"C'est totalement faux"

Interrogé à la sortie de l'entraînement ce dimanche, l'Uruguayen a répondu qu'il ne ferait pas de commentaire sur les évènements de la veille, déclarant un bref "Non, je suis désolé!" à la question d'un journaliste présent à Valdebebas.

Alex Baena s'est défendu sur les réseaux sociaux en disant qu'il n'a jamais dit ça à Fede Valverde. "Je suis très triste de l'agression que j'ai subie après le match et je suis surpris de ce qu'on dit de moi. C'EST TOTALEMENT FAUX QUE JE L'AI DIT", a-t-il écrit sur son compte Twitter. Il a également retweeté un internaute qui expliquait que le joueur de Villarreal ne pouvait pas être au courant des problèmes personnels du joueur madrilène, puisque le match de Coupe a eu lieu le 19 janvier et que la femme de Valverde a révélé avoir cru perdre son bébé dans une interview parue le 24 février, soit un mois après.