Real Madrid: ce que risque Valverde après son coup de sang contre Baena sur le parking de Bernabeu

Après avoir asséné un coup de poing à Alex Baena sur le parking du stade Santiago Bernabeu après le match entre le Real Madrid et Villarreal (2-3), Federico Valverde pourrait être sanctionné même si l'incident n'a pas été consigné dans le procès-verbal de l'arbitre.

La défaite du Real Madrid face à Villarreal ce samedi (3-2), lors de la 30e journée de Liga, a mis un sacré coup derrière la tête du Real Madrid, qui a sans doute dit adieu à ses derniers espoirs de titre de champion. Au coup de sifflet final, l'ambiance a été tendue en coulisse, ou plutôt sur le parking du stade Santiago Bernabeu.

Comme rapporté par la presse espagnole, Federico Valverde a asséné un coup de poing dans le visage d'Alex Baena. Ce dernier avait les yeux fixés sur son téléphone au moment de quitter le stade et a été surpris de voir l'Uruguayen surgir devant lui. Ce dernier l’a alors frappé au niveau de la pommette. "Dis-moi maintenant ce que tu m'as dit sur mon fils", aurait lâché Valverde, en référence aux difficultés rencontrées par . Une scène filmée par plusieurs témoins.

La sanction dépend de ce que va faire Baena

Après ce coup de sang, que risque Federico Valverde ? Comme expliqué par Marca, plusieurs scénarios sont possibles. Bien que rien n'ait été consigné dans le procès-verbal de l'arbitre - l'incident ayant lieu en dehors de la pelouse - le joueur du Real Madrid pourrait être sanctionné. Tout dépend de ce que va décider Alex Baena. La Commission des Compétitions n'a pas l'habitude de se saisir d'office de ces questions, mais s'il y a une plainte du club ou du joueur concerné, un dossier sera ouvert et la situation sera examinée.

Si Baena porte l'affaire au commissariat, la sanction pourrait être pénale et non sportive. L'autre scénario est que Villarreal et son joueur décident de ne pas porter plainte et de laisser les choses en l'état. Dans ce cas, il n'y aurait pas de sanction et Valverde pourrait jouer les prochains matchs sans problème. Dernier cas de figure: la police nationale, présente à Bernabeu, peut faire un rapport sur les évènements du parking. La commission "Antiviolencia" pourrait alors être saisie, ce qui entraînerait une sanction très lourde pour Valverde, mais sur le plan pénal.