Ballon d'or: Karim Benzema n'a pas oublié les sifflets du public qui lui ont donné "mal au crâne"

Dans un long entretien accordé à France Football, à l'occasion de la remise de son Ballon d'or, Karim Benzema est revenu sur les sifflets qu'il a pu subir tout au long de sa carrière, et qui lui ont donné l'envie "d'aller plus haut".

Au Real Madrid, Karim Benzema n’a pas toujours été le chouchou du public. Bien avant de devenir le plus complet des attaquants, et de décrocher le Ballon d’or, le Français a pu être confronté à des critiques extrêmement dures lors de ses premières années en Espagne. Il lui est même arrivé d’être pris en grippe par Santiago-Bernabéu. Certains fans lui reprochaient de ne pas être assez décisif, pas assez tueur et trop nonchalant, au point de le vouloir sur le banc.

Ils doivent se souvenir de cette bronca qu’il avait reçue un soir de janvier 2018 malgré une large victoire des hommes de Zinedine Zidane contre La Corogne (7-1) en Liga. Ou lors d’un Clasico quelques mois plus tôt. Benzema, lui, n’a rien oublié. Il est revenu sur ces sifflets essuyés durant sa carrière lors d’un long entretien accordé au magazine France Football pour la remise de son Ballon d'or.

"Ça peut aussi te faire aller plus haut"

"Oui, au Bernabeu, en équipe de France, même à Lyon, et c'est dur. Car c'est ton public. Ils viennent avec le temps et cela veut dire que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pendant une certaine période. Faut te dire : "Qu'est-ce que je fais pour me sortir de là ?" Continuer comme ça, perdre confiance, avoir peur, devenir un joueur quelconque et me faire siffler tout le temps ? Ou prendre le dessus, car je connais ma qualité, et faire en sorte qu'on m'applaudisse ? Faut choisir", explique-t-il.

Ces moments difficiles ont parfois durement marqué le numéro 9 du Real. "Il y a des sifflets qui me donnaient mal au crâne. Quand je rentrais chez moi... Il faut essayer de ne pas se polluer la tête. C'est compliqué mais ça peut aussi te faire aller plus haut", confie-t-il. A 34 ans, il est aujourd'hui encensé et acclamé par un public qui l'adore, à Madrid, où on compte sur lui pour décrocher une 15e Ligue des champions, comme en France, lui qui sera très attendu lors de la Coupe du monde au Qatar.