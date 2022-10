Ballon d'or: le détail des votes, avec l'ultra-domination de Benzema... et quelques surprises

France Football, qui remet chaque année le Ballon d'or, a dévoilé ce samedi l'intégralité des votes pour l'édition 2022. Karim Benzema a écrasé les débats en étant placé en première position par 89 des 93 journalistes du jury.

La France attendait ça depuis le sacre de Zinédine Zidane en 1998. Lundi, Karim Benzema a été sacré Ballon d'or 2022 dans la foulée d'une saison où il a porté le Real Madrid jusqu'à la victoire finale en Ligue des champions, sans oublier un nouveau titre en Liga. Ce samedi, les votes des différents pays ont été dévoilés par France Football avec une statistique qui a de quoi impressionner: l'attaquant français a terminé avec 549 points sur les 558 unités possibles.

Au total, ce sont 93 journalistes, qui représentent chacun un pays, qui ont établi le classement de ce Ballon d'or, récompensant le meilleur joueur de la saison 2021-2022. Karim Benzema est arrivé à la première place sur 89 votes. L'Egypte les Pays-Bas ont eux opté pour Mohamed Salah. Sadio Mané est arrivé en tête chez lui, au Sénégal, là où la Slovénie a placé Kevin de Bruyne en première position.

Vinicius et Mbappé deuxièmes dans quatre pays chacun

Deuxième du classement final derrière Karim Benzema, Sadio Mané a été placé en tant que dauphin de Benzema dans 28 pays. A souligner parmi les autres votes, l'énorme cote de Vinicius Jr dans certains pays où il est désigné en numéro 2 (Kirghizistan, Mexique, Oman, Arabie saoudite), de quoi sans doute réjouir Neymar, qui a fustigé le mauvais classement de son compatriote.

Kylian Mbappé est le numéro 2 en Palestine, au Ghana, au Paraguay et au Canada, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Robert Lewandowski, Mohamed Salah et Riyad Mahrez sont les autres joueurs qui ont été placés au moins une fois en deuxième position.

Pour rappel, face aux critiques survenues ces dernières années, le jury de France Football, qui organise le Ballon d'or, a été resserré. Dans les votes plus originaux, le journaliste colombien a choisi son compatriote Luis Diaz pour compléter le top 5. Le Portugal a joué aussi la fibre patriotique en intégrant Rafael Leao en dernière place... un choix partagé par la Macédoine du Nord, là où la Finlande et la Guinée-équatoriale ont mis Fabinho au dernier rang du top 5. Dusan Vlahovic récolte lui son seul point grâce à l'Iran.

Aucun vote pour Cristiano Ronaldo

Actuellement écarté des terrains en raison d'un cancer, Sébastien Haller termine 13e du Ballon d'Or grâce à sa quatrième place obtenue en Cote d'Ivoire, son pays. Son Heung-min est aux portes du top 10 grâce à la Corée du Sud (4e) et le Nigeria (3e). Virgil van Dijk a été classé cinquième par la Géorgie, soit son seul vote.

Onze joueurs n'ont récolté aucun point dans ce classement dont Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Mike Maignan ou Phil Foden. Le Portugais a pris seul la 20e grâce grâce à un nombre supérieur de nominations au Ballon d'or par rapport à ses concurrents, manière de départager les joueurs qui n'ont reçu aucun suffrage.

1. Karim Benzema (FRA, 34 ans ; Real Madrid) - 549pts

2. Sadio Mané (SEN, 30 ans ; Liverpool/Bayern Munich) - 193pts

3. Kevin De Bruyne (BEL, 31 ans ; Manchester City) - 175pts

4. Robert Lewandowski (POL, 33 ans ; Bayern Munich/FC Barcelone) - 170pts

5. Mohamed Salah (EGY, 30 ans ; Liverpool) - 116pts

6. Kylian Mbappé (FRA, 23 ans ; Paris-SG) - 85pts

7. Thibaut Courtois (BEL, 30 ans ; Real Madrid) - 82pts

8. Vinicius Jr (BRÉ, 22 ans ; Real Madrid) - 61pts

9. Luka Modric (CRO, 36 ans ; Real Madrid) - 20pts

10. Erling Haaland (NOR, 22 ans ; Borussia Dortmund/Manchester City) - 18pts

11. Heung-min Son (CDS, 30 ans ; Tottenham) - 5pts

12. Riyad Mahrez (ALG, 31 ans ; Manchester City) - 4pts

13. Sébastien Haller (CIV, 28 ans ; Ajax Amsterdam / Borussia Dortmund) -2pts

14. Rafael Leao (POR, 23 ans ; AC Milan) - 2pts

14. Fabinho (BRÉ, 28 ans ; Liverpool) - 1pt

16. Virgil van Dijk (HOL, 31 ans ; Liverpool) - 1pt

17. Casemiro (BRÉ, 30 ans ; Real Madrid/Manchester United) - 1pt

17. Dusan Vlahovic (SER, 22 ans ; Fiorentina/Juventus Turin) - 1pt

17. Luis Diaz (COL, 25 ans ; Porto/Liverpool) - 1 pt

20. Cristiano Ronaldo (POR, 37 ans ; Juventus/Manchester United) - 0pt

21. Harry Kane (ANG, 29 ans ; Tottenham) - 0 pt

22. Bernardo Silva (POR, 28 ans ; Manchester City) - 0 pt

22. Trent Alexander-Arnold (ANG, 23 ans ; Liverpool) - 0 pt

22. Phil Foden (ANG, 22 ans ; Manchester City) - 0 pt

25. Darwin Nunez (URU, 23 ans ; Benfica/Liverpool) - 0 pt

25. Christopher Nkunku (FRA, 24 ans ; RB Leipzig) - 0 pt

25. Joao Cancelo (POR, 28 ans ; Manchester City) - 0 pt

25. Antonio Rüdiger (ALL, 29 ans ; Chelsea/Real Madrid) - 0 pt

25. Mike Maignan (FRA, 27 ans ; AC Milan) - 0 pt

25. Joshua Kimmich (ALL, 27 ans ; Bayern Munich) - 0 pt