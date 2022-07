Barça: Ansu Fati assure qu'il est rétabli et affiche ses grandes ambitions

Dans un entretien à TV3 avant le début de saison, Ansu Fati est revenu sur ses ambitions pour la saison à venir. L'ailier de 19 ans indique qu'il est rétabli de ses blessures même s'il n'a pas enncore retrouvé son meilleur niveau, qu'il aspire retrouver pour aider le FC Barcelone à gagner des titres.

Le Barça prépare actuellement sa saison aux Etats-Unis, avec une tournée estivale. Si Xavi a eu l'occasion de tester ses recrues lors des premiers matchs amicaux face à l'Inter Milan (6-0) et le Real Madrid (1-0), le technicien a pu compter également Ansu Fati, longtemps mis de côté pour des blessures l'an passé.

Dans un entretien à TV3, l'ailier de 19 ans s'est confié sur sa capacité à revenir à son meilleur niveau. "Je travaille pour y parvenir et je n'ai aucun doute qu'avec du travail et des sacrifices j'y arriverai, a déclaré l'international espagnol. En ce moment, je ne suis pas à 100 %, mais il me manque très peu."

Ansu Fati a été perturbé ces derniers mois par des blessures à l'ischio, qui ont aussi des conséquences mentales. "C'est normal que lorsque vous revenez d'une blessure, vous le fassiez en jouant très prudemment. Mais je dirais qu'il ne s'agit que des premières minutes puis vous oubliez. "En ce moment, je joue sans crainte", a indiqué le numéro 10 du Barça.

"Une équipe qui veut gagner des titres"

"Je sais d'où je viens et tout ce que j'ai fait pour être ici. Je n'ai jamais pensé à arrêter. Je suis très jeune et j'ai tout l'avenir devant moi", a lâché Ansu Fati, confiant sur la suite de sa carrière. Quant au mercato réalisé par le FC Barcelone, le jeune joueur se dit "content" de voir de la concurrence pour élever le niveau de l'équipe.

"C'est une équipe qui veut gagner des titres. Nous savons que ces dernières années, nous n'avons gagné que la Copa del Rey, et cela ne peut pas être permis au Barça, a complété Ansu Fati sur ses ambitions. Nous sommes en train de construire une très bonne équipe, très compétitive. Les nouvelles recrues vont nous apporter beaucoup pendant la saison. Ce sont de grands joueurs qui vont nous aider."

Ces dernières semaines, le club blaugrana a prolongé Ousmane Dembélé mais a aussi recruté Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen et Franck Kessié. Deuxième de la dernière Liga après une belle remontée sous les ordres de Xavi, le Barça vise désormais plus haut, tout comme Ansu Fati. La saison dernière, il n'avait disputé que 13 matchs pour 6 buts.