Barça: l'étonnante déclaration de Laporta, qui relance l'idée d'un retour de Messi

En marge du Clasico remporté par le FC Barcelone face au Real Madrid (1-0), à Las Vegas, dans la nuit de samedi à dimanche, Joan Laporta a parlé de... Lionel Messi. Le président du Barça a confié qu'il se sentait "redevable" envers la star argentine du PSG.

Poudre aux yeux des supporters ou véritable espoir ? Dans une interview accordée à ESPN, en marge du Clasico remporté par le Barça face au Real Madrid (1-0) dans la nuit de samedi à dimanche, à Las Vegas, Joan Laporta s’est exprimé au sujet de… Lionel Messi. Et visiblement, le président du Barça n’a pas abandonné l’idée de faire revenir un jour l’idole de tout un club.

"Je crois, j'espère et je souhaite que le chapitre Messi au Barça ne soit pas terminé. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de faire en sorte que ce chapitre qui est toujours ouvert, qui n'a pas été fermé (...) ait une fin beaucoup plus splendide qu'elle ne l'a été. Est-ce que je me sens redevable envers lui ? Moralement, en tant que président du Barça, je pense avoir fait ce que je devais faire. Mais aussi en tant que président du Barça et sur le plan personnel, je pense que je lui suis redevable", a-t-il déclaré.

Paris songe à prolonger Messi

Il a aussi réaffirmé que le départ de Messi l’été dernier avait été la conséquence directe des graves problèmes économiques provoqués par la gestion désastreuse de son prédécesseur Josep Maria Bartomeu. Emu aux larmes lors de sa conférence d’adieu, après plus de 20 ans de vie commune, Messi avait révélé n'avoir "jamais imaginé" quitter le club catalan. Le sextuple Ballon d'or s’était ensuite engagé au PSG, qui songe aujourd’hui à le prolonger d’une saison comme annoncé par RMC Sport. L'Argentin dispose déjà d'une année optionnelle dans son bail qui court actuellement jusqu'en 2023.

Mais à Barcelone, l’idée d’un retour ne semble pas totalement abandonnée. "Les portes lui seront toujours ouvertes. S’il veut me parler d’un retour au Barça ? Je serais ravi", avait déjà expliqué Laporta en avril dernier. Le joueur, lui, a récemment annoncé son intention de rester à Paris pour éteindre les critiques après avoir été sifflé par le Parc des Princes en cours de saison. Buteur en amical il y a une semaine face au Kawasaki Frontale (2-1), il est entré en jeu samedi contre les Urawa Red Diamonds (3-0).