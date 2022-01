Barça: après sa grave blessure, Fati a peur de se faire opérer

Souffrant d’une blessure à l’ischio, l’attaquant du FC Barcelone Ansu Fati hésiterait à se faire opérer, après de mauvaises expériences au bloc par le passé.

Il a tout de suite compris la gravité de sa blessure. Ce jeudi, Ansu Fati a quitté la pelouse en pleurs lors de la défaite du Barça (3-2 après polongation) face à l’Athlétic Bilbao en Coupe du Roi, en se tenant la cuisse. Le verdict est tombé ce vendredi: le jeune attaquant est touché "au tendon proximal de l'ischio-jambier de la jambe gauche", qui pourrait lui valoir une opération. Mais l’Espagnol serait réticent à l’idée de passer sur le billard.

Fati garde un très mauvais souvenir de sa dernière blessure grave, une déchirure du ménisque qui lui avait fait manquer une cinquantaine de matchs avec les Blaugranas et l’avait éloigné des terrains pour onze mois. Après une première intervention sur son genou gauche, il avait connu plusieurs complications qui l’avaient contraint à se faire opérer trois fois supplémentaires. Un souvenir traumatisant pour le joueur, selon AS.

Une réunion décisive lundi

A priori, la manière la plus sûre de guérir son actuel pépin à l’ischio serait une nouvelle opération, qui diminuerait drastiquement les chances de rechute. Mais Fati, à qui devrait revenir la décision finale, pourrait faire le choix de zapper le bloc, quitte à mettre plus de temps à revenir la compétition et à risquer une nouvelle blessure. "Il est très affecté. Lundi se tiendra une nouvelle réunion avec sa famille et les docteurs", a expliqué ce samedi Xavi, son entraineur, en conférence de presse.

Cette saison, Fati n’a disputé que dix matchs avec le Barça, toutes compétitions confondues. Outre la blessure au ménisque, il a manqué des matchs pour des problèmes de genoux, avant de rater l’ensemble du mois de décembre pour une première blessure à l’ischio. Face à Bilbao, il aurait dû faire son retour pour quelques minutes seulement, mais la prolongation l’a obligé à jouer plus longtemps. "Cette fois, nous allons lui faire un programme de récupération exclusif pour que ça n’arrive plus", a assuré Xavi.