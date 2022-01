Coupe du Roi: le Barça sorti par Bilbao, Fati blessé

Le FC Barcelone quitte la Coupe du Roi en 8e de finale après son élimination en prolongation chez l’Athletic Bilbao (3-2).

Un trophée de moins à conquérir cette saison pour le FC Barcelone. Après son élimination la semaine passée en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne par le Real Madrid, le Barça a quitté ce jeudi la Coupe du Roi. Au stade des 8es de finale de l’épreuve. Une élimination concédée au terme d’un match intense et à rebondissements chez l’Athletic Bilbao (3-2, a.p.). Dès la 2e minute, les Basques faisaient exploser San Mamès. Après un débordement de Nico Williams, Iker Muniain envoyait une merveille de frappe enroulée. Le doute était de courte durée pour les Catalans avec une égalisation signée de Ferran Torres, son premier but avec le Barça, avec là également une belle frappe (20e).

Muniain, héros des Basques

Déjà agréable, la rencontre s’emballait dans les derniers instants de la deuxième période. A un but chaotique d’Inigo Martinez (86e), après une erreur de défense de Piqué, Pedri répondait dans le temps additionnel (93e) après une passe décisive de Daniel Alves en retourné acrobatique. Le sort du match s’est joué alors sur un penalty mais pas lors de la séance de tirs au but. Après une main de Jordi Alba, l’arbitre sifflait un penalty après consultation du VAR. Sentence transformée par Iker Muniain (105e) pour le doublé et le but de la qualification en Coupe du Roi.

Fati en larmes

Un match également terni pour les Blaugrana par la nouvelle blessure d’Ansu Fati. Le jeune attaquant international espagnol est sorti en pleurs à la 96e minute. Alors qu'il était en pleine course pour tenter de mettre la pression sur un adversaire lors d'une sortie de balle adverse, Ansu Fati, entré en jeu à la 61e minute à la place de Ferran Jutgla, a dû sortir en prolongation, escorté par l'encadrement du club catalan, en tentant de cacher son visage dans son maillot.

A 19 ans, Ansu Fati avait déjà souffert d'une grave blessure au genou droit en novembre 2020, puis après un an de convalescence, il a souffert d'une nouvelle blessure à une cuisse en novembre lors d'un déplacement de Liga chez le Celta Vigo (3-3), et a contracté le Covid-19 début janvier. Revenu lors du clasico en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, où il a joué 55 minutes et marqué un but contre le Real Madrid malgré l'élimination du Barça (3-2), le nouveau N.10 catalan disputait seulement son deuxième match depuis son retour.

Sans Ousmane Dembélé mis à l’écart par Xavi et le club catalan en raison de son refus de prolonger et avec ces nouvelles tuiles sportive et médicale, le Barça a confirmé sa crise profonde.