Barça-Atlético: la reprise de volée magistrale de Jordi Alba

Jordi Alba a profité du choc entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid pour inscrire un but somptueux, ce dimanche au Camp Nou, lors de la 23e journée de Liga.

Comme un air de 2015. Le public du Camp Nou a vécu un moment teinté de nostalgie lors du choc entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, ce dimanche en Liga. Au cœur d’un début de match réjouissant, Jordi Alba a inscrit un but fantastique à la 10e minute. Sans doute déjà l’un des plus beaux de la saison en Liga.

Bien servi par Daniel Alves (38 ans), son pendant à droite, le latéral gauche de 32 ans a réussi une reprise de volée absolument parfaite. Avec une courbe de rêve. Un geste pur, souple et instinctif, qui a envoyé le ballon dans la lucarne opposée. De quoi laisser Jan Oblak cloué sur sa ligne.

Le premier but de Jordi Alba cette saison

C’était la première frappe cadrée du Barça dans cette affiche de la 23e journée. Elle a permis au club catalan d’égaliser deux minutes après l’ouverture du score rapide de Cédric Carrasco (1-1). Jordi Alba a célébré son chef d’œuvre en courant les bras levés et l’air rageur vers les gradins. L’international espagnol (80 sélections, 9 buts) n’avait pas encore marqué cette saison. Et il n’est pas prêt d’oublier ce but-là...