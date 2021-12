Barça: Dani Alves, un retour convaincant salué par Xavi

Le FC Barcelone a perdu aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.) face à Boca Juniors mardi à Riyad, dans un match amical en hommage à Diego Maradona marqué par le retour du Brésilien Dani Alves chez les Blaugrana.

Le Barça s’est incliné aux tirs au but contre Boca Juniors (1-1, 2-4 tab), lors de la première édition de la Maradona Cup à Riyad, mais pour l’entraîneur, Xavi, le résultat est presque anecdotique. La rencontre était surtout marquée par les premières minutes du Brésilien Daniel Alves depuis son retour au club espagnol. L’occasion pour Daniel Alves d’enfiler à nouveau le maillot du Barça, une tunique qu’il a portée pendant huit saisons de haut niveau.

Et pour son coach, de jauger du niveau de l’international auriverde, âgé de 38 ans. Xavi n’a pas été déçu par les "très bons" débuts de son joueur, et ex-coéquipier en Catalogne. Il est vrai que le latéral vétéran n’était pas là pour faire de la figuration. Au milieu des jeunes pousses du club, il s’est montré au niveau de la rencontre, en étant remuant et dangereux, sur une frappe à rebond notamment, surprenant plus d’un observateur espagnol.

"Un privilège de l'avoir dans le vestiaire", selon Clément Lenglet

Daniel Alves a livré une prestation séduisante, en particulier sur le plan offensif. Il a été capable de centrer depuis son côté droit, mais également de délaisser son couloir pour revenir à l’intérieur et permettre la continuité du jeu. Daniel Alves a disputé 90 minutes, inscrivant son penalty lors de la séance de tirs au but. Le technicien catalan préférait retenir le comportement de ses joueurs et la première prestation encourageante de Daniel Alves, malgré la défaite concédée.

"Nous avons vu ce qu'il peut apporter tant en défense qu'en attaque. Il est capable de faire la différence dans la dernière passe", s’est réjoui Xavi. "Alves est une légende du football et du club. L'avoir dans le vestiaire est un privilège. Que les jours passent vite et qu'il puisse jouer en Liga car il sera important pour nous", a déclaré Clément Lenglet, qui n’avait plus joué depuis le 27 novembre contre Villarreal.