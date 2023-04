Barça: Dembélé de retour dans le groupe après plusieurs mois d'absence

Absent des terrains depuis la fin du mois de janvier en raison d’une blessure à la cuisse, Ousmane Dembélé fait son grand retour dans le groupe du Barça. En conférence de presse, Xavi a confirmé que le Français sera disponible pour affronter le Betis ce samedi.

Il a grandement manqué au FC Barcelone. Impressionnant en début de saison, Ousmane Dembélé a garanti sa place de titulaire indiscutable avec ses buts et passes décisives en Liga. Alors qu’il semblait être épargné par les blessures, l’attaquant a connu un pépin physique à la cuisse en janvier dernier.

Non disponible pour éviter les défaites en Coupe du Roi et en Ligue Europa contre le Real Madrid et Manchester United, Dembélé pourra participer à cette fin de saison où le titre de champion est presque acquis (11 points d’avance sur les Madrilènes). Devant les médias, Xavi a partagé sa joie de pouvoir à nouveau compter sur le Français: "Il nous a manqué. Il n'y a pas d'autre footballeur comme lui. C'est le meilleur joueur en un contre un, il y en a peu comme lui dans le monde."

"Il est logique qu’il nous ait manqué"

L’international français devrait donc refouler la pelouse du Camp Nou à l’occasion du match contre le Betis ce samedi. Vu les éloges de son entraineur, l’ancien Rennais ne devrait pas avoir de peines à récupérer sa place devant Raphinha ou encore Ferran Torres: "Demandez aux latéraux de la Liga qui ils préfèrent. C'est un joueur qui a une vitesse énorme, il est différentiel. Il est logique qu'il nous ait manqué."

Egalement blessé ces dernières semaines, Andreas Christensen fait aussi son retour dans le groupe des Catalans: "Il est disponible à 100%. C’est une excellente nouvelle." Avec le récent retour à la compétition de Pedri, le Barça bénéficie enfin d’un groupe quasiment au complet.