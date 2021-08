Barça: Depay et Garcia vont pouvoir jouer en Liga... grâce à la grosse baisse de salaire de Piqué

Dans un communiqué publié ce samedi, le FC Barcelone annonce que les recrues catalanes Memphis Depay et Eric Garcia sont officiellement inscrites en Liga, et pourront jouer dimanche contre la Real Sociedad (20h). Une opération rendue possible grâce à la baisse "considérable" de salaire de Gerard Piqué.

C'était le feuilleton du week-end en Catalogne. La course contre la montre était lancée pour les dirigeants du Barça avec une seule idée en tête : parvenir à inscrire Memphis Depay et Eric Garcia (mais aussi le jeune attaquant Rey Manaj) sur les tablettes de la Ligue de football espagnole afin qu'ils soient disponibles pour jouer le premier match de la saison en Liga contre la Real Sociedad, dimanche à 20 heures au Camp Nou.

Piqué a accepté une baisse de salaire

Dans un communiqué, le Barça confirme que l'opération a enfin été validée par la Ligue... grâce à une baisse de salaire considérable de la part de son défenseur central, Gerard Piqué. Le club catalan précise également qu'il "continue de travailler avec deux des quatre capitaines, Sergio Busquets et Jordi Alba, pour parvenir à un ajustement salarial". Un autre joueur majeur du groupe, Sergi Roberto, en fin de contrat en juin prochain, a expliqué à la Vanguardia qu'en cas de nouvelle proposition de contrat du Barça, il acceptera un renouvellement à la baisse.

A l'approche du début du Championnat, une poignée d'équipes n'avait toujours pas inscrit ses joueurs pour disputer la saison 2021-2022, en proie à de grosses difficultés à l'heure de cadrer sa masse salariale avec le fair-play financier exigé par la Liga. L'inscription de Sergio Agüero, blessé au mollet droit et out jusqu'à la mi-novembre, pourrait intervenir d'ici les deux prochaines semaines.

Soulagement pour Koeman

Convié en conférence de presse ce samedi, le manager néerlandais des Blaugranas Ronald Koeman a tenu à "souligner l'attitude de Gérard (Piqué), Sergi (Roberto), Sergio (Busquets) ou Jordi (Alba), car tous ceux qui sont ici depuis de nombreuses années veulent aider le club à améliorer la situation économique. C'est important et ça montre que ce sont des personnes qui aiment leur maison."

En raison de sa situation financière catastrophique, avec des dettes de près d'un demi-milliard d'euros (475 millions d'euros), le club catalan n'a pas pu faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi.