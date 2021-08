Barça: Depay ne peut pas encore jouer en Liga, mais il y a espoir pour dimanche

Pas encore officiellement enregistré pour jouer en Liga en raison des difficultés financières du Barça, la recrue Memphis Depay devra peut-être prendre son mal en patience pour découvrir le championnat espagnol. Mais le club catalan espère pouvoir compter sur lui pour la première journée, ce dimanche, en raison d’une particularité de son contrat.

Le départ de Lionel Messi vers le PSG a illustré les énormes difficultés financières du Barça. Avec une masse salariale bien trop importante par rapport à ses revenus (ratio de 95% même sans Messi alors que la limite autorisée est de 70%), le club catalan se retrouve dans une situation très compliquée avec l’obligation de dégraisser pour enregistrer ses nouvelles recrues. Parmi lesquelles un certain Memphis Depay. Arrivé cet été, l’ancien Lyonnais ne peut toujours pas être inscrit sur la liste de joueurs déposée auprès de la Liga pour la nouvelle saison.

Parts variables

Problème? L’exercice 2021-22 débute ce week-end, avec la réception de la Real Sociedad ce dimanche (20h), et le temps presse pour le coach néerlandais Ronald Koeman, séduit par la relation Depay-Antoine Griezmann et qui aimerait pouvoir compter sur son compatriote pour le début de la saison. Si le Barça travaille notamment sur les départs de Samuel Umtiti (pris en grippe par une partie des supporters) et Miralem Pjanic (un retour à la Juve est dans les tuyaux), deux dossiers qui avancent, rien ne devrait se finaliser cette semaine selon le quotidien Sport.

Mais ce dernier annonce que le club serait tout de même "convaincu" de pouvoir compter sur Depay, trois fois buteur en quatre matches amicaux de préparation, pour la rencontre face à la Real Sociedad et travaille activement pour y arriver. Le Barça "pense que la Liga va inscrire" Memphis "en raison de la particularité de son contrat" car sa rémunération inclut d’importes parts variables (des bonus) et un montant fixe assez peu élevé.

Memphis reste "calme"

Des négociations seraient en cours avec la Liga pour décanter la situation au plus vite et le joueur resterait "calme", "conscient" de faire face à une situation qu’il ne maîtrise pas. Deux autres recrues seront inscrites plus tard car rien ne presse pour l’instant : Sergio Agüero, actuellement blessé, et Eric Garcia, tout juste de retour des Jeux Olympiques. Les sourires ont fusé de partout ce mercredi pour la conférence de presse de présentation de Messi à Paris. Du côté de Barcelone, en ce moment, c’est plutôt la soupe à la grimace.