Le Barça enchaine les tuiles, Agüero out au moins jusqu’en octobre

Recrue star du Barça, l’attaquant argentin Sergio Agüero souffre d’une déchirure musculaire au mollet droit d’après de nouveaux examens passés ce lundi matin. L’ancien buteur de City pourrait être éloigné des terrains jusqu’à octobre ou novembre.

Un attaquant argentin s’en va, une autre arrive... blessé. L’été 2021 est décidément bien triste au Barça. Déjà assommés par le départ de sa légende Lionel Messi, en larmes dimanche pour ses adieux au Camp Nou, les socios catalans ne pourront même pas se consoler avec les buts de Sergio Agüero. En tout cas pas dans l’immédiat.

L'ancien buteur de Manchester City, 33 ans, est out. Le joueur arrivé libre cet été souffrait d’une blessure musculaire au mollet droit et craignait d’être éloigné des terrains jusqu’à mi-septembre, après la trêve internationale. Mais les derniers résultats des examens médicaux passés lundi matin par l'Argentin ont révélé une blessure bien plus grave, annoncent plusieurs médias espagnols.

Des débuts repoussés en novembre ?

Le tendon intérieur serait touché d’après l’IRM. Le joueur se déplacerait actuellement en béquilles et aurait du mal à poser son pied droit au sol. L’absence de l’international argentin sera donc beaucoup plus longue que prévu. Dans un scenario optimiste, Agüero pourrait renouer avec la compétition en octobre, mais selon Mundo Deportivo, l’Argentin ne pourrait effectuer ses débuts qu’au mois de novembre. Un coup dur pour le Barça qui se remet déjà très difficilement du départ de Lionel Messi.