Barça: "Il me manquait de respect", Junior Firpo se paie Koeman

Passé par Barcelone entre 2019 et 2021, Junior Firpo ne garde pas vraiment un bon souvenir de Ronald Koeman. Celui qui évolue aujourd'hui à Leeds accuse l'ancien entraîneur néerlandais de lui avoir manqué de respect en Catalogne.

Il y avait déjà eu Miralem Pjanic. C’est aujourd'hui au tour de Junior Firpo de tirer à boulets rouges sur Ronald Koeman. Dans un entretien accordé ce jeudi à la Cadena Ser, le latéral gauche hispano-dominicain s’en prend sans langue de bois à son ancien entraîneur au FC Barcelone. Avec des mots très durs. Celui qui n’est resté que deux ans en Catalogne (2019-2021) accuse le Néerlandais de lui avoir manqué de respect.

"Je lui demandais des explications (par rapport à son temps de jeu, ndlr). Jusqu’au jour où il a commencé à me mentir. Quand le coach commence à te mentir et que tu te rends compte qu'il ment... pourquoi continuer à demander des explications si à la fin il ment encore et encore ? Il mentait parce qu'il me disait des choses qui n’avaient pas de sens, que je m'entraînais mal, que je "contaminais" le groupe... des choses comme ça. Vous pouvez demander aux autres joueurs, ils sont d'accord avec moi. Comment un jeune joueur peut-il "contaminer" un groupe qui a tout gagné ?", a-t-il expliqué.

"Il y avait un manque de respect de sa part"

Aujourd’hui à Leeds, Junior Firpo ne garde pas non plus un bon souvenir des méthodes de Koeman. "Il y avait un manque de respect de sa part, et pas seulement envers moi, a-t-il poursuivi. Par exemple, on ne regardait pas de vidéos sur nos adversaires. (...) Et je ne comprenais pas pourquoi il n’allait pas voir les remplaçants s’entraîner. Il restait dans son salon." Des critiques qui rappellent celles émises par Pjanic. "C’est moi qui allait demander à Koeman ce qu’il attendait de moi, ce que je faisais de bien ou mal, pour m’adapter plus au sein de l’équipe, pour être utile", avait raconté début octobre le milieu bosnien, prêté cette saison au Besiktas.

Nommé sur le banc du Barça en août 2020, Koeman a pris la porte un peu plus d'un an plus tard, laissant la place à Xavi après un début de saison raté.