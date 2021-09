Barça: Koeman a prévenu la direction au dernier moment pour son communiqué

L'entraîneur du Barça Ronald Koeman a surpris son monde ce mercredi, en lisant un communiqué écrit par ses soins en conférence de presse, plutôt que de répondre aux questions. D'après Sport, le président Joan Laporta a lui-même été prevenu au dernier moment de cette initiative.

Ronald Koeman a-t-il obtenu des garanties avant d'assurer que la direction blaugrana est "derrière" lui? Pas si sûr... Deux jours après un nul décevant contre Grenade (1-1), et à la veille d'un déplacement à Cadix (jeudi, 22h) qui pourrait être décisif pour son avenir, l'entraîneur du Barça a tenu à lire ce mercredi un communiqué en conférence de presse, plutôt que de répondre aux questions des journalistes.

Dans le texte en question, le technicien néerlandais a demandé du temps et de la patience à tout le monde, rappelant que la phase de reconstruction du club ne sera pas aisée.

Il voulait exprimer son ressenti avec des mots réfléchis

Un communiqué que Koeman a écrit lui-même, selon Sport, et que le Barça a découvert très tardivement. Le média catalan, qui raconte les coulisses de ce drôle d'épisode, indique en effet que le président Joan Laporta, en déplacement en Andalousie, n'a été informé de l'initiative de son coach que quelques minutes avant le début de la conf. Le dirigeant n'aurait pas spécialement donné son feu vert, mais n'a pas prévu non plus de commenter cette sortie avant le match de jeudi.

Toujours d'après Sport, le service communication du Barça aurait conseillé à Ronald Koeman d'abandonner son idée, et de tenir un point presse plus classique. Mais l'entraîneur aurait insisté, expliquant qu'il voulait dire avec ses propres mots, de manière claire, ce qu'il ressentait et comment il voyait les choses. Et personne ne l'a stoppé.

Les joueurs, eux, auraient eu vent de son intention un peu plus tôt. Mais ils n'ont pas été consultés sur le contenu du message, et n'approuvent donc pas forcément ce que leur coach a pu dire.