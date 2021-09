Barça: Koeman maintenu à Cadix, Xavi et Martinez visés pour le remplacer

Selon Mundo Deportivo, Ronald Koeman sera encore en poste jeudi pour le déplacement du FC Barcelone à Cadix (22h). Mais le club s’active pour lui trouver un remplaçant et vise deux cibles prioritaires: Xavi et Roberto Martinez.

Le maintien de Ronald Koeman comme entraîneur semble ne tenir plus qu’à un fil. Mais le Néerlandais sera tout de même sur le banc de l’équipe, jeudi lors du déplacement à Cadix (22h, 5e journée de Liga). Une source du club l’a confirmé à Mundo Deportivo. Les Blaugrana souhaitent apaiser le climat après une dernière semaine agitée par des résultats médiocres (défaite face au Bayern en Ligue des champions, match nul face à Grenade) et la guerre Koeman-Laporta par médias interposés.

Ce semblant de calme n’empêche pas le club de préparer la suite. Selon plusieurs journalistes, le maintien de Koeman dépend seulement de la réussite des dirigeants à lui trouver un successeur. Ceux-ci en ont ciblé deux en priorité: Xavi, ancien milieu du club actuellement en poste à Al-Saad, et Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique.

Le nom de Xavi est régulièrement cité sur le banc du club où il a été formé et a tout gagné. Il a récemment prolongé jusqu’en 2023 avec son club qatari mais pourrait se libérer si le Barça venait le chercher. Le poste lui était promis par Victor Font lors de sa candidature pour la présidence du club en mars dernier. Font a finalement été battu par Laporta. Mais cela ne ferme pas la porte au milieu, qui conserve de bonnes relations avec Jordi Cruyff, responsable du recrutement international. La situation est plus compliquée pour Martinez, sous contrat jusqu’au Mondial 2022 avec la Fédération belge. Il doit disputer dans un quelques semaines, le 7 octobre, la demi-finale du Final Four contre la France.

La presse italienne cite Conte

D’autres noms sont cités dont celui de Philipp Cocu, ancien milieu de terrain du club. Celui d’Antonio Conte, libre depuis son départ de l’Inter Milan, revient régulièrement. La presse italienne en fait même un des prétendants principaux pour le poste. Andrea Pirlo apparaît aussi parmi les possibles pistes, tout comme le Néerlandais Erik Ten Hag, actuellement en charge de l’Ajax Amsterdam. Un obstacle de taille pour une signature en milieu de saison.