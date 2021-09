Barça: Laporta lance un appel au calme aux supporters

Au cœur d’une semaine décisive pour l’avenir de Ronald Koeman sur le banc du Barça, Joan Laporta, le président du club catalan, demande aux socios de continuer à encourager leur équipe, malgré un début de saison inquiétant.

Un air grave, un ton solennel et un costume impeccable. Assis à son bureau, avec des drapeaux aux couleurs catalanes derrière lui, Joan Laporta a choisi de s’adresser directement aux socios via une vidéo postée mardi soir sur les réseaux sociaux. Après un début de saison particulièrement laborieux, le président du Barça demande à ses supporters de ne pas lâcher leur équipe. Et de rester patients face à cette situation délicate.

Actuellement 8e de Liga, les partenaires de Sergio Busquets comptent 6 points de retard sur l’Atlético de Madrid (le leader), avec deux matchs en moins. Rien de rédhibitoire en soi. Mais c’est surtout le contenu de leurs rencontres qui inquiète au Camp Nou, à l’image de la claque reçue en Ligue des champions face au Bayern Munich (0-3). Depuis les départs de Lionel Messi (PSG) et Antoine Griezmann (Atlético) durant l’été, le Barça affiche des lacunes criantes. Dans tous les secteurs.

"Continuez à encourager l’équipe, elle en a besoin"

Le nul face à Grenade (1-1), arraché lundi grâce à une tête de Ronald Araujo à la 90e, n’a fait que renforcer les doutes. Et la crispation des supporters. Après des années de faste et de trophées, difficile de s’habituer à un si pauvre spectacle. Le stade culé était d’ailleurs très clairsemé contre Grenade. D’où l’intervention publique de Laporta, à deux jours d’un déplacement à Cadix qui sera scruté de près, jeudi en championnat (22h). Et qui s’annonce décisif pour l’avenir de Ronald Koeman sur le banc.

"Je vous demande de continuer à encourager l’équipe, elle en a besoin et vous en remercie, a lancé le patron du Barça à ses socios. A Cadix, nous pouvons être sûrs que l’équipe essaiera de gagner. Je ne sais pas ce qu’il se passera, mais quoi qu’il arrive, lors du prochain match contre Levante (samedi à Barcelone, ndlr), continuez à encouragez l’équipe comme vous le faites. Restez calmes, nous savons quoi faire et nous avons arranger la situation".