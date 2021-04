Barça: Koeman assommé par la défaite et son carton rouge

Ronald Koeman, entraîneur du Barça, vit la défaite face à Grenade (1-2) jeudi comme "un coup très dur" dans la course au titre. Il n’accepte pas, non plus, les raisons de son expulsion qui lui feront manquer au moins les deux prochains matchs.

Le Barça a raté une occasion en or de prendre la tête du championnat, jeudi en match en retard. Les Catalans menaient avant de tomber de haut en s’inclinant à domicile face à Grenade (1-2). Alors qu’une victoire leur aurait offert la tête, ils pointent toujours à la 3e place du classement à deux longueurs de l’Atlético, 1er, et avec seulement un point d’avance sur Séville, 4e. A l’issue de la rencontre, Ronald Koeman était sonné.

"C’est un coup très dur car ça ne dépend plus de nous, a regretté l’entraîneur néerlandais. Il faut remonter le moral. Le match de dimanche est crucial pour moi jusqu'à la fin de la saison." Les Blaugrana se déplacent à Valence, dimanche (21h, 34e journée) pour conserver leurs chances dans la course au titre.

"C’est très important de gagner à nouveau dimanche, a-t-il insisté. Il est vital pour nos aspirations d'essayer de remporter le championnat. Les enjeux sont toujours élevés. Aucune équipe n'a un match facile. Il y a encore des possibilités. Il faut l'analyser et avancer et se préparer pour ce dimanche."

"Affecté" par son expulsion "injuste"

Koeman s’est aussi offusqué des raisons de son expulsion directe en seconde période qui le priveront au minimum des deux prochains matchs sur le banc. "Cela m'affecte parce que ce n'est pas juste, a-t-il dénoncé. Si j'ai utilisé des mots laids, je dois les assumer, mais ce n’est pas le cas là, je suis désolé. Je ne me suis pas trompé. Le procès-verbal indique que j'ai manqué de respect au quatrième officiel. Mais pour moi ce n'est pas ça. Manquer de respect, c’est insulter et nous avons commenté plusieurs actions en étant respectueux avec lui. Je veux savoir quels mots j'ai utilisés. Je n'ai pas utilisé de mots horribles une seule fois."