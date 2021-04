Liga: le Barça rate une occasion en or contre Grenade et laisse l'Atlético en tête

Malgré un but de Messi pour ouvrir le score, le Barça s'est incliné 2-1 dans son match en retard contre Grenade. Le club catalan aurait pourtant pu prendre les commandes de la Liga, à cinq matchs de la fin.

Une occasion en or à la poubelle. Avec une victoire dans ce match en retard ce jeudi, le FC Barcelone s'emparait de la tête du classement et prenait un point d'avance sur l'Atlético de Madrid à cinq journées de la fin de la saison. Mais contre toute attente, Lionel Messi et les siens se sont inclinés à domicile 2-1 contre Grenade (huitième du championnat).

La défaite est d'autant plus frustrante compte tenu des statistiques. La possession de balle du Barça a dépassé les 80% sur l'ensemble de la rencontre, et le gardien de Grenade a dû faire face à plus de 14 tirs (mais seulement quatre cadrés).

Pis, Lionel Messi avait même ouvert le score à la 23e minute. L'attaquant argentin, dont il se dit qu'il aurait décidé de rester au club la saison prochaine, a profité d'une très bonne remise d'Antoine Griezmann. Mais l'équipe de Ronald Koeman, exclu en seconde période, a donc été incapable de faire fructifier un peu plus sa domination incontestable.

Grenade a fait la différence sur deux actions placées

Alors en seconde période, Grenade a réussi le premier coup parfait. En deux passes tranchantes dans le bloc adverse étiré et totalement amorphe, le quart de finaliste de la Ligue Europa a su égaliser (63e). À la finition: Darwin Machis. Puis le but de la victoire a été inscrit sur une autre action placée, avec un centre parfaitement exploité par un Jorge Molina, aidé par un marquage très laxiste de Gerard Piqué (79e).

Avant de se rendre à Valence, dimanche (21h), le Barça se trouve donc encore à égalité de points avec le Real Madrid, deuxième mais devant grâce aux résultats en confrontation directe. En tête, l'Atlético conserve donc deux longueurs d'avance, avant le choc prévu au Camp Nou le 8 mai.