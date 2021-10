Barça: Koeman pourrait rester vivre en Catalogne

Viré mercredi soir par le Barça, l'ex-entraîneur blaugrana Ronald Koeman pourrait tout de même rester vivre à Barcelone. Selon Sport, il a fait l'acquisition de deux logements en Catalogne ces derniers mois, et il s'y plairait.

Barcelone, son soleil, sa plage, ses Ramblas, les insultes des supporters et la moitié de la population qui veut votre tête... D'ordinaire plutôt agréable, la cité catalane est devenue ces derniers mois pour Ronald Koeman le théâtre de bien des ennuis. Mais, malgré son licenciement par le Barça mercredi soir, le technicien néerlandais retient visiblement du positif de son expérience. Si bien que d'après Sport, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas (58 ans) pourrait rester vivre en Catalogne.

En effet, le quotidien explique que Koeman a acheté ces derniers mois un très joli appartement à Pedralbes, dans l'un des quartiers huppés de la ville, et qu'il vient en plus de faire l'acquisition d'une maison nécessitant plus d'une année de travaux de rénovation. Pour Sport, pas de doute, Ronald Koeman ne va donc pas rentrer aux Pays-Bas pour le moment.

Il aurait été viré dans l'avion au retour du match contre le Rayo

Avant d'être coach du Barça, l'ancien défenseur en avait porté le maillot pendant six ans, entre 1989 et 1995, gagnant quatre titres de champion d'Espagne et une C1, en 1992. Il est donc probable que la population, d'ici quelques mois, oublie quelque peu ses déboires de coach pour se souvenir de l'ancien grand joueur qu'il a été.

Par ailleurs, Sport donne quelques détails sur la façon dont l'entraîneur a été limogé après la défaite sur le terrain du Rayo (1-0). Koeman aurait appris la mauvaise nouvelle dans l'avion du retour, à quelques milliers de mètres d'altitude. Selon le quotidien catalan, le président Joan Laporta aurait essayé d'être le plus "doux" possible dans son discours, expliquant à son coach qu'il n'aimait pas du tout ce qu'il avait à lui dire, mais qu'il n'avait pas d'autre choix que d'agir, pour le bien de l'équipe.