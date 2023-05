Barça: Koundé avec un t-shirt spécial Dembélé, Lewandowski déchaîné... Les images des célébrations du titre dans les rues de Barcelone

Les Barcelonais sont descendus par dizaines de milliers dans la rue ce lundi pour fêter les titres de champions d'Espagne hommes et femmes du FC Barcelone. L'occasion de voir les joueurs blaugranas très, très en forme.

L'équipe de Xavi Hernandez a battu l'Espanyol dimanche (4-2) pour remporter le 27e titre de champion du club et le premier depuis 2019, tandis que l'équipe féminine du Barça a remporté sa quatrième victoire consécutive en Liga F fin avril.

Certains supporters ont scandé le nom de Lionel Messi, dont on annonce le départ du PSG en fin de saison, dans l'espoir que le Barça puisse le ramener "à la maison" cet été, à 36 ans. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a assuré lundi qu'il ferait "tout ce qui est possible" pour ramener la star argentine au club.

Un autre trophée majeur à venir ?

Les joueurs et joueuses, juchés sur deux bus à toit ouvert, sont allés du Camp Nou vers l'Arc de Triomphe de la ville à huit kilomètres, entre deux rangées de supporters en liesse. L'occasion d'assister à quelques drôles de scènes, avec Robert Lewandowski tentant (plusieurs fois) quelques pas de danse ou Jules Koundé - aux looks souvent commentés - portant un t-shirt à l'effigie... d'Ousmane Dembélé, présent à quelques centimètres de lui.

"C'est une fierté de partager cela (avec les fans) et de les avoir plus proches que jamais", s'est réjoui le gardien Marc-André Ter Stegen à la télévision du club. Devant les bus des deux équipes, un autre bus débitant des chansons pop pour mettre l'ambiance a ouvert la voie, au milieu des rues emplies de fumigènes bleu et rouge, les couleurs du Barça.

Si les hommes ont été éliminés prématurément de la Ligue des champions, les féminines en revanche joueront la finale de la compétition reine le 3 juin à Eindhoven contre les Allemandes de Wolfsburg. "Nous disons aux supporters que nous faisons la fête aujourd'hui, mais que nous avons l'esprit tourné vers Eindhoven et que nous allons tout donner, et même plus, pour les rendre fiers", a déclaré Alexia Putellas, double Ballon d'or féminin.