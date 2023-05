Barça: "Avec tout le respect que je dois à l'Arabie saoudite...", Laporta montre les muscles sur le dossier Messi

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi devrait quitter le club de la capitale, sauf retournement de situation. Évoqué en Arabie Saoudite, à l'Inter Miami et bien sûr au FC Barcelone, le champion du monde argentin a échangé avec Joan Laporta, comme l'a affirmé ce dernier à la télévision espagnole.

Les déclarations de Joan Laporta vont donner du baume au cœur aux supporters du FC Barcelone. En pleine célébration du 27e titre de champion d'Espagne après le succès dans le derby contre l'Espanyol dimanche, les Catalans croisent les doigts pour le retour de l'idole du Camp Nou, deux ans après son départ. Après une première déclaration très explicite, où il expliquait qu'il ferait "tout" pour que Lionel Messi revienne au Barça, le président barcelonais a montré les muscles sur le plateau de la chaîne espagnole TV3 ce lundi matin.

"J'ai parlé à Leo pour réorienter la situation qui s'est produite lorsque j'ai dû faire passer l'institution avant tout, même lui, le meilleur joueur du monde. Nous nous sommes envoyés des messages ces derniers temps, avoue le dirigeant. La vérité est que la conversation a été affectueuse et agréable. Je l'ai félicité pour la Coupe du monde. Il est de retour. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, il y a une relation. Avec tout le respect que je dois à l'Arabie saoudite, qui fait du très bon travail, le Barça est le Barça. Et le Barça est sa maison. Le Barça peut rivaliser avec tout le monde. L'histoire nous donne raison et le sentiment de nos 400 millions de fans est trop fort." Une déclaration forte qui montre à quel point le club catalan craint l'intérêt affiché par le pays du Golfe, plus que celui de l'Inter Miami, autre prétendant dans le dossier.

Adulé à l'étranger, pris en grippe au PSG

Ces dernières semaines, le nom de la Pulga a été sifflé par une partie des supporters à Paris, mais scandé au Camp Nou ou du côté de l'Inter Miami. Certains de ses anciens coéquipiers lui ont d'ailleurs lancé un appel du pied pour le faire revenir, à l'image de Ronald Araujo lorsqu'il a vu l'Argentin de connecter à son live Instagram ce dimanche soir, lors des célébrations du titre de champion du Barça.

Lionel Messi a effectué son retour sur le terrain lors de la réception de Troyes ce week-end après avoir été suspendu pour un voyage non-autorisé... en Arabie Saoudite. Un écart de conduite pour lequel il s'est excusé dans une vidéo.