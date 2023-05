Liga: le Barça s'offre son 27e titre de Liga grâce à sa victoire dans le derby face à l'Espanyol

Le FC Barcelone est sacré champion d'Espagne pour la 27e fois ce dimanche soir, grâce à une victoire 4-2 face à l'Espanyol dans le derby barcelonais. Les hommes de Xavi, en tête de la Liga pendant une bonne partie de la saison, ne peuvent plus être rattrapés par le Real Madrid, deuxième.

Le FC Barcelone est de nouveau champion d'Espagne, quatre saisons après son dernier titre de Liga. Les hommes de Xavi se sont imposés 4-2 dans le derby barcelonais face à l'Espaynol, et viennent ainsi valider un titre qui leur tendait les bras depuis des semaines.

Un sacre très attendu

Eliminé très tôt de Coupe d'Europe, après un reversement en Ligue Europa et une élimination face à Manchester United dès les 16es de finale, les Catalans avaient très vite fait du titre en championnat l'objectif principal de leur saison. Quitte à laisser échapper celui en Coupe du Roi dans une demi-finale retour contre le Real Madrid perdue 4-0.

Ralentis en raison des blessures de joueurs capitaux comme Pedri, Ousmane Dembélé et Andreas Christensen, les hommes de Xavi avaient lâché de nombreux points dans le sprint final, butant notamment sur Almeria (défaite 1-0), Gérone (nul 0-0), Getafe (nul 0-0) et le Rayo Vallecano (défaite 2-1). Sans conséquence puisque son poursuivant, le Real Madrid, a lui aussi laissé des plumes, devant gérer ses matchs de Ligue des champions.

Un nouveau Barça

Dans une saison particulière, marquée par la pause du Mondial, le FC Barcelone a surtout brillé par... sa défense ! Les Catalans n'ont encaissé que 13 buts en 34 rencontres, grâce entre autre à une charnière Christensen-Araujo très solide et à un Jules Koundé relégué au poste de latéral droit où il brille plutôt défensivement. Sur le côté le jeune Alejandro Balde est la vraie révélation de cette saison côté blaugrana, délivrant d'ailleurs une passe décisive (0-1, 11e) et marquant un but (0-2, 20e) face à l'Espanyol ce dimanche.

Sur le banc, Xavi a remodelé le Barça, pour en faire une équipe plus éloignée de l'habituel tiki-taka au profit d'une plus forte intensité, caractéristique du football moderne. Avec un fort pressing et un jeu passant beaucoup plus par les côtés, grâce à Dembélé puis Raphinha au fil de la saison, le Barça retrouve les sommets de la Liga, étant premier depuis la 13e journée et une victoire 2-0 contre Almeria le 5 novembre dernier.

Une courte disette en championnat

Les Barcelonais n'avaient plus remporté la Liga depuis 2019, ayant pourtant gagné sept des treize titres mis en jeu depuis 2010. Mais le creu vécu après les départs successifs de Neymar, Luis Suarez puis Lionel Messi et les recrues peu satisfaisantes avaient entraîné le club dans une passe sportive compliquée, n'ayant remporté depuis qu'une Coupe du Roi, en 2021.

La nouvelle ère marquée par le retour de Xavi au Barça, mais cette fois-ci sur le banc, avait démarré timidement, avant que fort de ses recrues de l'été 2022 celui-ci ne parvienne à remporter la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, en janvier 2023 (victoire 3-1). Un premier trophée qui marquait la fin d'une courte disette, avant celui remporté ce dimanche soir.