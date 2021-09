Le Barça lance un ultimatum à Koeman, qui aurait trois matchs pour redresser la barre

Ronald Koeman est sous pression après la lourde défaite du Barça contre le Bayern en Ligue des champions (3-0). Selon Sport, le technicien néerlandais aurait trois matchs pour redresser la barre, sinon quoi il pourrait prendre la porte.

Une première défaite de la saison, mais pour les dirigeants barcelonais, déjà celle de trop. Alors que le Barça a été balayé à domicile par le Bayern Munich mardi soir en Ligue des champions (3-0), en montrant au-delà du résultat un visage désastreux, les têtes pensantes du club Joan Laporta (président), Rafa Yuste (vice-président), et Mateu Alemany (directeur du football) ont débattu des problèmes de l'équipe jusqu'au milieu de la nuit lors d'une réunion de crise.

Si l'on ne connait pas la teneur de tous les échanges, il a notamment été question de l'entraîneur Ronald Koeman, et de ses choix d'hommes ou de système. Si bien que le technicien néerlandais aurait pris ce mercredi un sérieux coup de pression.

Des victoires, et du jeu

Selon Sport, Laporta - qui perd peu à peu patience - aurait lancé au lendemain de la déroute européenne un ultimatum à Koeman: le coach aurait trois matchs pour redresser la barre, sinon quoi il pourrait être éjecté du banc.

Les trois matchs en question, la réception de Grenade (lundi 20), un déplacement à Cadix (jeudi 23) et la réception de Levante (dimanche 26) sont sur le papier tous à la portée du Barça. Mais il ne s'agira pas seulement de gagner. Non, même sans Lionel Messi, Laporta veut voir du jeu, et une équipe conquérante pour faire vibrer les supporters. Autant dire que la manière sera également scrutée.

Il faut dire que si les Blaugranas ne reprennent pas confiance la semaine prochaine avec ce triple enchaînement, la suite pourrait être très compliquée, puisqu'ils affronteront en l'espace d'un mois le Benfica (en C1), l'Atlético de Madrid, Valence, le Dynamo Kiev (en C1) puis le Real lors d'un périlleux Clasico.