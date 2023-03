Barça: Laporta aurait réembauché Negreira en 2005

D'après les révélations de Marca ce jeudi, après deux saisons à avoir arrêté les versements, Joan Laporta aurait lui même repris les paiements en 2005 auprès de la société de José Maria Enriquez Negreira, l'ancien vice-président du comité technique d'arbitrage espagnol.

Des nouvelles révélations dans l'affaire Negreira qui fragilisent un peu plus Joan Laporta. D'après Marca, celui qui avait vécu son premier mandat en tant que président du FC Barcelone entre 2003 et 2006, aurait été impliqué directement dans les paiements pour la société de José Maria Enriquez Negreira, l'ancien vice-président du comité technique d'arbitrage espagnol.

Depuis le début de l'affaire, l'actuel président du club catalan a toujours affirmé n'avoir "jamais acheté d'arbitre". S'il était déjà accusé d'avoir été au courant des versements depuis 2003, celui qui dirige de nouveau le Barça depuis mars 2021 aurait embauché à nouveau Negreira pour la saison 2005-2006 après deux années à arrêter les paiements, ayant d'abord pour idée de rompre avec la précédente direction incarnée par Joan Gaspart.

D'après les premières révélations liées à cette affaire, les premiers versements auraient eu lieu en 2001, sous la présidence de Gaspart. Resté jusqu'en 2010 à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta aurait ainsi versé un total d'un million et demi d'euros à la société de Negreira pendant ses deux premiers mandats.

Joan Laporta devrait s'exprimer dans les prochaines heures lors d'une conférence de presse pour s'expliquer. Après le départ de Laporta, les paiements auraient continué sous la direction de Sandro Rosell. Ce n'est seulement qu'en 2013 que le Barça aurait arrêté les frais.

Des inculpations pour corruption

Ces derniers jours, Joan Laporta s'était défendu sur son compte Twitter: "Le Barça est innocent de ce dont on l’accuse et victime d’une campagne contre son honneur dans laquelle tout le monde est désormais impliqué. Pas de surprise, nous allons défendre le Barça et démontrer l’innocence du Club."

Le 10 mars dernier, les anciens présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, ainsi que les ex-directeurs Oscar Grau et Albert Soler, ont été inculpés pour corruption auprès de José Maria Enriquez Negreira. Ce dernier a également été inculpé dans le cadre des versements dont il aurait profité de la part du Barça. Le club catalan est également poursuivi en tant que personne morale.

Actuellement leader de Liga après 25 journées, le FC Barcelone reçoit le Real Madrid ce dimanche. Avant la rencontre, le club de Joan Laporta compte neuf points d'avance sur son rival madrilène.