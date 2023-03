Affaire Negreira: Laporta promet de lutter contre "les crapules" qui "salissent l’écusson du Barça"

Joan Laporta a profité d’un événement organisé ce lundi au Camp Nou pour s’exprimer sur l’affaire Negreira, devant les capitaines des équipes du Barça. Le dirigeant catalan s’est montré incisif en promettant de défendre la réputation du club blaugrana, soupçonné d’avoir versé de l’argent à un ancien responsable de l’arbitrage espagnol.

Joan Laporta hausse le ton. Le président du Barça a profité d’un événement organisé ce lundi au Camp Nou pour envoyer un message fort à propos de l’affaire Negreira. Lors d’un discours en présence des capitaines des équipes professionnelles et de jeunes, le dirigeant catalan s’est montré incisif pour défendre les intérêts du club blaugrana, soupçonné d’avoir versé plus de 7,3 millions d’euros à José Maria Enriquez Negreira, un ancien vice-président du comité technique arbitral espagnol.

Le parquet de Barcelone a décidé de poursuivre le FCB et quatre de ses ex-dirigeants (Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Oscar Grau et Albert Soler) pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce". Le Real Madrid a annoncé dimanche "faire partie de la procédure d’investigation", en s’estimant "lésé" dans cette affaire qui secoue le football ibère.

"Le Barça est un club avec des valeurs"

"Le sentiment d’être barcelonais ne peut ni s’acheter ni se vendre, a martelé Laporta dans l’un des auditoriums du Camp Nou. Il y a eu des attaques féroces pour salir notre blason, qui n’ont rien à voir avec la réalité. Vous pouvez être sûr que le conseil d’administration que j’ai l’honneur de présider le défendra de toutes ses forces (…) Ne pensez pas que je suis ému par faiblesse. Je suis ému parce que je veux vraiment affronter toutes les crapules qui salissent notre écusson. Ne laissez personne penser que c’est par faiblesse."

Très remonté, le patron de l’actuel leader de Liga a défendu avec vigueur l’institution culé. "Le Barça est un club avec des valeurs, a assuré Laporta. Nos valeurs sont un élément fondamental de notre modèle d’excellence sportive. C’est pour ça que le Barça est admiré et reconnu dans le monde entier. Il arrive que certains, motivés par la jalousie, tentent de ternir notre réputation avec des campagnes de mauvaise foi".

"Prouver que le club est innocent"

Joan Laporta avait déjà réagi la veille via un message publié sur compte Twitter. En dénonçant un complot anti-Barça: "Culés, soyez calmes. Le Barça est innocent des accusations portées contre lui et est victime d'une campagne, qui implique désormais tout le monde, pour nuire à son honneur. Ce n’est pas une surprise, nous allons défendre le Barça pour prouver que le club est innocent. Beaucoup devront rectifier".