Barça: l'incroyable imbroglio autour du contrat de Gavi, qui risque de se retrouver libre cet été

Selon Relevo, le contrat de Gavi au FC Barcelone ne serait plus valide à cause d'un vice de procédure. Si le milieu espagnol reste autorisé à jouer avec sa licence jeune jusqu'en fin de saison, il risque de se retrouver libre - et gratuit - cet été.

Une nouvelle galère dont le Barça se serait bien passé. Déjà empêtré dans l'affaire des versements à un ex-arbitre de Liga, le FC Barcelone a reçu un nouveau coup derrière la tête ce lundi: d'après le média ibérique Relevo, le contrat pro de la pépite Gavi, homologué en janvier par la Ligue espagnole malgré les difficultés économiques du club catalan et le peu de latitude dans sa masse salariale, ne serait plus valide.

La raison? Alors que le club catalan avait obtenu l'appui du Tribunal de commerce obligeant la Liga à valider l'enregistrement de son joueur dans l'équipe première, ce jugement a été suspendu pour un vice de forme, le club catalan pouvant avoir déposé sa demande... un jour après le délai légal. Conséquence, Gavi pourrait se retrouver légalement sans contrat professionnel.

Un manque à gagner immense pour le Barça?

Alors que le Barça - qui se dit dans son bon droit selon Marca - a la possibilité de faire appel, l'affaire pourrait se compliquer l'été prochain. Aux prises avec le fair-play financier local, le club catalan risque de ne pas pouvoir enregistrer son joyau pour les exercices suivants. S'il n'a pas gain de cause d'ici là.

En clair, Gavi, qui possède une clause libératoire à un milliard d'euros, pourrait alors se retrouver libre, et quitter la Catalogne sans la moindre indemnité. Ce serait un sacré coup dur quand on sait que Transfertmarkt estime sa valeur à... 90 millions d'euros.

En attendant de connaître les suites juridiques de cette nouvelle affaire pour le Barça, l'international espagnol reste dans tous les cas autorisé à jouer avec sa licence jeune jusqu'à la fin de saison. Et avec le numéro 30 sur le dos, comme c'est le cas pour les jeunes catalans sans contrat.