Barça: Laporta confirme la délocalisation des matchs au stade Montjuic

Joan Laporta, président du FC Barcelone, a confirmé que le FC Barcelone jouerait ses matchs au stade Montjuic pendant un an le temps de la rénovation du Camp Nou, qui sera livré en 2025.

Joan Laporta a soufflé la première bougie de son nouveau mandat de président du FC Barcelone, lundi. L’occasion de faire passer plusieurs messages dans une interview accordée à Barça TV, média du club, lundi. Il y a évoqué le mercato, Lionel Messi, Ronald Koeman mais aussi les travaux du nouveau Camp Nou, qui débuteront dans les prochains mois.

"Tout est prévu pour que la mairie, espérons-le, nous accorde la licence définitive en avril, a-t-il détaillé. En juillet, nous prévoyons le concours des entreprises de construction qui se présenteront pour construire le stade et la décision sera prise en septembre, mais nous avons déjà une licence qui nous permet de faire les travaux d'urbanisation et nous les commencerons à la fin de la saison à un bon rythme." "Nous avons arrêté une situation qui n'était pas souhaitable et nous nous rétablissons: en 2024, ce sera le 125e anniversaire et en 2025, si tout va bien, nous aurons le nouveau stade", ajoute le dirigeant.

"Ce sera juste une saison, si tout se passe bien"

Il a aussi dévoilé l’endroit où les matchs de l’équipe se joueront pendant les travaux. "Nous avons peu d'options, souligne Laporta. Si nous devons jouer hors du Camp Nou, l'option la plus viable et la plus logique est Montjuic. Nous avons étudié d'autres options mais elles étaient difficiles ou pas réalisables du tout. Dans un premier temps, nous avons pensé à une extension, mais il y avait des problèmes d'accessibilité. C'était soit rester ici et retarder l'inauguration, soit aller à Montjuïc. Mais ce sera une saison, juste une saison, si tout se passe bien." Le stade olympique situé sur les hauteurs de la ville catalane a longtemps accueilli les matchs de l'Espanyol, jusqu'en 2009.

"Tout ce qui entoure l'Espai Barça (le projet global de rénovation, ndlr) devient de plus en plus excitant, conclut-il. Le nouveau stade sera un joyau architectural, avec plus d'activité. Cela générera des ressources. Barcelone aura un autre espace de loisirs pour passer toute une journée. Ce seront des installations ouvertes sur la ville avec le Nou Palau, le Camp Nou, le Palau de Gel... C'est un projet de ville."