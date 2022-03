Barça: "Ma décision la plus triste", Laporta assume le départ de Messi mais reste touché

Dans une interview diffusée ce lundi sur Barça TV, Joan Laporta a fait le bilan de sa présidence, un an après son retour à la tête du club. Et le dirigeant catalan en a profité pour revenir sur le départ de Lionel Messi au PSG l’été dernier.

Il n’avait pas le choix. Et il le referait s’il le fallait. Lors d’une longue interview diffusée ce lundi sur Barça TV, Joan Laporta est revenu sur le départ de Lionel Messi l’été dernier. Le génie argentin, qui souhaitait pourtant rester, a été invité à faire ses valises, avant de rejoindre librement le PSG. "Je ne regrette pas la décision prise avec Messi, assure le président du FC Barcelone, qui avait annoncé que La Pulga resterait durant sa campagne. C’était la décision la plus triste de toutes. Je n’ai jamais voulu le faire, mais je ne suis pas désolé non plus. Je place l’institution au-dessus de tout, elle est même au-dessus des entraîneurs et du meilleur joueur de l’histoire du football."

Face à la situation financière catastrophique du club, Laporta a opté pour une décision radicale en se séparant du crack argentin, qui avait débarqué à la Masia en 2000. A l’âge de 13 ans. "Nous avons mis l’institution au-dessus de tout, nous devions le faire à cause de la situation dont nous avions héritée. Peu importe la volonté qu’il y avait, nous nous sommes heurtés à la réalité", assure le patron blaugrana, revenu à la tête du club depuis un an.

Le Barça va mieux, Messi aussi

Après un début de saison pénible, le Barça s’est séparé de Ronald Koeman pour introniser Xavi. Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré ont été recrutés durant l’hiver. De quoi relancer l’équipe culé, qui reste sur quatre succès de rang (toutes compétitions confondues) et occupe la 3e place de Liga, derrière le Real Madrid et le FC Séville.

Messi, lui, vit une adaptation compliquée à Paris. En 24 apparitions, le septuple Ballon d’or a inscrit 7 buts et délivré 11 passes décisives (toutes compétitions confondues). Mais après une première partie de saison timide, le crack de 34 ans semble monter en puissance ces dernières semaines, dans une position plus axiale.