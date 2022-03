Barça: "J'aurais dû suivre mon intuition", Laporta regrette de ne pas avoir viré Koeman plus tôt

Joan Laporta a réagi ce lundi aux déclarations de Ronald Koeman sur son départ du Barça. Le président du club catalan a reconnu qu’il aurait dû se séparer plus tôt de l’entraîneur néerlandais.

Un an après son retour à la tête du Barça, Joan Laporta peut s’estimer satisfait du travail accompli. Si tout n’est pas achevé pour redresser le club catalan et retrouver les sommets de la Liga et de la Ligue des champions, Barcelone s’est relancé en championnat depuis l’arrivée de Xavi Hernandez sur le banc de l'équipe première. Invaincu depuis onze matchs en championnat, le groupe blaugrana a même retrouvé le podium après sa victoire à Elche (1-2) ce week-end. L'occasion pour le président Laporta de régler son différent avec Ronald Koeman, très critique vis-à-vis du club après son éviction pendant l'automne.

"A la fin de la saison j'avais déjà des doutes et donc je lui ai fait savoir. Il voulait continuer, on était dans un certain contexte économique et sportif et par respect pour la figure de Koeman, on lui a donné cette opportunité, a expliqué Joan Laporta dans un entretien pour Barça TV. Au final, le temps te remet à ta place et te fait voir des choses que tu ne voyais pas auparavant. Par respect pour lui et parce qu'il avait gagné la Coupe du Roi, nous avons pensé que nous pouvions essayer. Mais est arrivé un moment où j'ai vu que nous n'allions pas bien et que nous devions prendre une autre décision douloureuse."

Laporta a privilégié le club face à Koeman

Critiqué par Ronald Koeman qui a récemment regretté de ne pas avoir bénéficié d'autant de clémence que Xavi pour ses débuts au Barça, Joan Laporta est resté droit dans ses bottes et estime avoir traité le Batave comme il faut.

"Cela a été douloureux mais avec une tranquillité d'esprit, a enchaîné le président barcelonais. J'ai essayé de prendre les décisions douloureuses en respectant les gens et en privilégiant les intérêts du club."

"J'aurais dû suivre mon intuition"

Relancé au sujet de l'éviction de Ronald Koeman et de l'arrivée de Xavi à sa place quelques semaines plus tard après l'intérim de Sergi Barjuan, Joan Laporta a concédé qu'il aurait dû trancher plus tôt pour l'avenir de l'ex-défenseur néerlandais.

Laporta a répondu sans trop hésiter à la question de savoir s'il aurait finalement dû écarter Ronald Koeman plus tôt. "Oui, je l'aurais fait. J'aurais dû écouter mon intuition, a indiqué le président du Barça. Même si dans la vie on ne peut pas être guidé par l'intuition, le monde du football appartient aux émotions, mais il y a aussi le respect, il faut prendre en compte de nombreuses situations. Vous décidez et il n'y a pas de décision parfaite."