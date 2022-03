Liga: le Barça se fait une grosse frayeur à Elche mais grimpe sur le podium

Invaincu en Liga depuis le 4 décembre, le Barça a enchaîné une quatrième victoire consécutive en s'imposant dans la difficulté sur la pelouse d'Elche (1-2). Les Catalans grimpent provisoirement sur le podium avant Betis-Atlético.

Quatre à la suite pour le Barça. Invaincus en Liga depuis le 4 décembre, les Catalans ont galéré sur la pelouse d'Elche mais ont arraché les trois points ce dimanche (1-2). Les hommes de Xavi poursuivent leur série, avec une quatrième victoire de rang toutes compétitions confondues. Tranchants dès le début du match, à l'image d'Ousmane Dembélé, les Blaugranas ont manqué d'efficacité en première période. La plus grosse opportunité a été pour Frenkie De Jong, qui a vu sa tentative repoussée sur la ligne par Diego Gonzalez.

Ferran Torres et Memphis, remplaçants de luxe

En face, Elche a su ouvrir le score sur sa deuxième occasion, juste avant la pause. Sur une mauvaise passe en retrait de Pedri, Fidel Chaves a parfaitement croisé sa frappe, malgré le retour de Dani Alves. Pas réeellement satisfait du rendement de ses hommes, Xavi a décidé de lancer Ferran Torres au retour des vestiaires pour piquer son équipe. Un coaching gagnant, puisque l'international espagnol a égalisé à l'heure de jeu. A la suite d'un centre d'Ousmane Dembélé, l'ancien joueur de Manchester City a fini de près dans la surface.

L'attaquant blaugrana a multiplié les opportunités pour faire la différence en fin de match, mais il a fait preuve d'une terrible inefficacité devant Edgar Badia. Tout le contraire de Memphis Depay, qui a transformé en force un penalty qu'il avait lui-même obtenu quelques minutes après son entrée (10e but en Liga). Malgré la tournure des évènements, Elche n'a jamais baissé les bras et aurait pu obtenir à son tour deux penalties. Il n'en fût rien, et le Barça a su tenir cette victoire précieuse qui lui permet de doubler le Betis Seville (3e), avant le choc face à l'Atlético ce dimanche (21 heures).