Barça: Piqué défend Umtiti et appelle au calme les Socios

Gerard Piqué, défenseur du FC Barcelone, apporte un soutien fort à Samuel Umtiti, récemment sifflé par une partie des supporters du Camp Nou pour être resté au club cet été malgré un temps de jeu très réduit.

Samuel Umtiti (27 ans) a reçu un soutien de poids en ces temps difficiles. Relégué loin dans la hirérachie des défenseurs, poussé vers la sortie par le club cet été et sifflé par une partie du Camp Nou, le défenseur français est en plein cauchemar. Alors, Gerard Piqué, taulier du vestiaire catalan, a volé à son secours. Invité d’une radio catalane, le défenseur a loué l’état d’esprit du défenseur français et invité les fans à la clémence.

"Il remplit le contrat avec toutes les obligations, confie Piqué. Les gens doivent être empathiques. Son attitude est impeccable. Il n'a jamais manqué une séance d'entraînement. Une autre chose est: qui a signé le contrat? Un président (Bartomeu) qui a été élu par les Socios. Que sifflons-nous? La plupart des gens sont dans une entreprise depuis 30 ans et ne font rien. Si j'étais dans un autre club, par exemple United, je ferais la même chose qu'Umtiti. Chaque situation est différente. Je demande seulement aux gens d'être empathiques."

Recruté par le club en 2016, Umtiti a signé deux premières saisons convaincantes avant d’enchainer les blessures aux genoux à partir de 2018. L’ancien Lyonnais a seulement disputé 15 matchs la saison dernière. Sous contrat jusqu’en 2023, le champion du monde 2018 a été ardemment poussé à se trouver un nouveau challenge cet été. Ronald Koeman a même annoncé publiquement qu’il le ferait de nouveau très peu jouer cette année.

"Umtiti et Pjanic (transféré depuis) ont peu de chance d’avoir du temps de jeu ici, avait déclaré l’entraîneur néerlandais en août. La décision finale leur appartient, mais leur situation est vraiment compliquée." Depuis, une réunion aurait eu lieu entre Joan Laporta, président, et le Français au cours de laquelle les deux hommes se dont dit les vérités. Umtiti aurait affirmé être physiquement prêt à jouer et à tenir sa place.