Barça: le nouveau nom du Camp Nou a fuité

Le stade du FC Barcelone va être renommé après l’accord que le club catalan s’apprête à conclure avec Spotify, la société suédoise de streaming musical. Un deal qui devrait rapporter environ 75 millions d’euros par saison au Barça. Et même plus par la suite.

A l’image de plusieurs grands clubs en Europe, le FC Barcelone a accepté d’accoler le nom d’une marque à celui de son stade. Et c’est Spotify qui va en profiter. La société suédoise de streaming musical est en train de finaliser un large accord de sponsoring avec le club blaugrana. Les derniers détails sont en négociations, mais le deal global comprend le naming du Camp Nou.

Selon Rac1, le plus grand stade d’Europe (près de 100.000 places) va désormais s’appeler le "Spotify Camp Nou". Construit en 1957, l’écrin catalan a déjà changé plusieurs fois de noms. Celui de "Camp Nou" a été adopté en 2001 après une consultation publique.

Le naming rapportera plus dans les prochaines années

Selon Sport, le partenariat avec Spotify devrait rapporter environ 75 millions d’euros par saison au Barça. Pour les trois prochains exercices. Il se décomposerait de la manière suivante: 60 millions pour le maillot de l’équipe première, 5 millions pour le dos du maillot d’entraînement, 5 millions pour le maillot de l’équipe féminine et 5 millions pour le naming durant les travaux de rénovation du Camp Nou (dont l’achèvement est prévu pour 2025).

Une fois l’enceinte restaurée, le FC Barcelone espère renégocier la somme liée au naming du Camp Nou pour obtenir entre 20 et 25 millions d’euros par saison. En attendant, la direction du club culé serait satisfaite du deal négocié avec Spotify, qui devrait être annoncé prochainement. Dans un contexte économique difficile, plombé par la pandémie de Covid-19, cet accord va permettre de renflouer les caisses. Et sans doute de se montrer un peu plus ambitieux dans les années à venir.