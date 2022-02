Barça: Messi aurait demandé l’arrivée de Mané pour prolonger l’été dernier

Selon les informations de Ser Catalunya, Lionel Messi aurait réclamé aux dirigeants du Barça le recrutement de Sadio Mané l’été dernier. L’attaquant argentin, qui a finalement rejoint le PSG, en aurait même fait l’une de ses conditions pour accepter une prolongation.

Un partenaire de choix de l’autre côté du terrain. Lionel Messi avait ciblé le profil idéal pour occuper l’aile gauche du Barça. C’est en tout cas ce qu’affirme Ser Catalunya. Selon les informations du média régional, diffusées dans son émission "Què T’hi Jugues" et reprises par AS, l’attaquant argentin aurait demandé à ses dirigeants de recruter Sadio Mané l’été dernier. La Pulga en aurait même fait l’une de ses conditions pour accepter de prolonger son aventure en terre blaugrana.

Le futur septuple Ballon d’or en aurait directement parlé avec l’attaquant de Liverpool. Mais sa requête n’aurait pas été approfondie par le board du Barça en raison de sa complexité et du montant à débourser pour tenter de convaincre le joueur des Reds. Au final, Mané est resté sur les bords de la Mersey et Messi s’est envolé pour le PSG, le Barça ne pouvant plus lui offrir une prolongation.

"C’est un joueur que j’aime"

Fin 2019, l’Argentin avait fait l’éloge de son homologue sénégalais, en votant pour lui lors de l’élection The Best. "J’ai choisi Mané parce que c’est un joueur que j’aime. Il a fait une belle année, en étant important dans tous les succès de Liverpool", avait-il déclaré à l’époque.

Depuis, Sadio Mané est devenu un héros pour le Sénégal, avec qui il vient de remporter la CAN 2022. La première de son pays. De quoi faire encore grimper la cote de l’artiste de 29 ans, estimée à 80 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Recruté en 2016 à Southampton (pour 41 millions d’euros), après avoir débuté à Metz, le natif de Sedhiou a disputé 26 matchs avec Liverpool cette saison, pour 10 buts et 1 passe décisive (toutes compétitions confondues). Messi, lui, vit une adaptation compliquée à Paris. En 19 apparitions, la star de 34 ans a marqué 7 buts et adressé 7 passes décisives. Avec des prestations plutôt timides dans l'ensemble.