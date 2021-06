Barça: le terrible enchainement de blessures d'Ousmane Dembélé

De nouveau blessé pour une longue durée (quatre mois) avec ce problème au genou droit qui le rend forfait pour le reste de l'Euro avec les Bleus, Ousmane Dembélé a déjà manqué plus d'une cinquantaine de matchs avec le Barça depuis son arrivée en 2017.

Plutôt épargné au cours de cette saison 2020-2021, Ousmane Dembélé va finalement connaître sa quatrième blessure de longue durée. Touché lors du nul 1-1 de l'équipe de France contre la Hongrie à l'Euro, l'ailier du FC Barcelone souffre d'une "désinsertion du tendon du biceps (fémoral) au niveau du genou droit qui nécessitera un traitement chirurgical".

Une opération étant nécessaire, la durée d'indisponibilité est estimée à quatre mois. Forfait pour le reste de l'Euro, Ousmane Dembélé ne devrait donc pas être de retour à la compétition avant le mois d'octobre. Un nouveau coup dur pour l'international français qui, à 24 ans, a déjà manqué plus d'une cinquantaine de matchs à cause de blessures.

Son arrivée à Barcelone plombée par sa cuisse gauche

En septembre 2017, juste après son arrivée à Barcelone en provenance du Borussia Dortmund pour environ 135 millions d'euros (bonus compris), Ousmane Dembélé avait déjà été victime d'une rupture du tendon proximal du biceps fémoral. Mais il s'agissait cette fois de la cuisse gauche. Le club catalan avait alors dû se passer de lui pour 20 rencontres. Le joueur n'était en effet revenu qu'au début de l'année 2018. Mais à peine deux semaines après son retour, une déchirure musculaire l'avait mis au repos forcé pour sept rencontres supplémentaires.

2019-2020, une saison noire pour lui

De janvier 2019 à septembre 2019, Ousmane Dembélé subit quatre soucis musculaires (déchirures, claquages) et une entorse à la cheville. Au cours de cette période, ces multiples pépins l'empêchent de disputer 19 matchs. Puis en novembre 2019, il connaît la deuxième grosse indisponibilité de sa carrière: une lésion au biceps fémoral de la cuisse droite, contractée lors d'un rendez-vous de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le fait disparaître des feuilles de match pendant environ dix semaines (15 matchs).

En février 2020, alors qu'il était sur le point de retrouver les terrains, Ousmane Dembélé rechute à l'entraînement. Le Barça annonce alors une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite. Bilan: 19 autres matchs manqués. Dans son malheur, la pandémie de Covid-19 lui laisse le temps de revenir au mois d'août et d'échapper à un forfait pour l'Euro, reporté.

Six matchs manqués en 2020-2021

Cette saison, "Dembouz" n'avait jusqu'à présent manqué que cinq matchs d'affilée (et un autre en avril) en club. C'était en décembre, à cause d'une petite élongation aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Ainsi, il a pu effectuer 44 apparitions avec le Barça et inscrire 11 buts toutes compétitions confondues depuis son retour de blessure en août dernier.