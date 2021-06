Équipe de France: Dembélé va être opéré et sera absent quatre mois

Après avoir acté son forfait pour la fin de l’Euro 2021, Ousmane Dembélé va devoir subir une intervention. L’attaquant de l’équipe de France, victime d’une lésion de la cuisse, devrait être éloigné des terrains durant près de quatre mois.

Gros coup dur pour Ousmane Dembélé. L’attaquant de l’équipe de France s’est sérieusement blessé lors du match nul en Hongrie, samedi à l’Euro (1-1). Comme révélé par L’Équipe et confirmé par RMC Sport, l’ailier du Barça souffre d’une lésion importante au biceps fémoral droit et va devoir se faire opérer. La décision a été prise en concertation avec le club catalan. L’intervention pourrait avoir lieu en Finlande, où il a déjà été traité en septembre 2017 et février 2020.

Le champion du monde 2018 (24 sélections, 4 buts) devrait être éloigné des terrains durant près de quatre mois. Une tuile pour "Dembouz", dont l’avenir en club est toujours incertain, à l’heure où il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le Barça (jusqu’en juin 2022).

Déjà 86 matchs manqués avec le Barça

La situation est d’autant plus frustrante que l’ancien dynamiteur de Dortmund, recruté pour 135 millions d’euros à l’été 2017, semblait en fin en pleine possession de ses moyens. Après une saison pleine en Catalogne (44 matchs, 11 buts, 5 passes décisives), le dribbleur de 24 ans s’était montré très intéressant lors des derniers matchs des Bleus.

Cette nouvelle blessure fait ressurgir le débat sur sa fragilité physique. Depuis qu’il a débarqué à Barcelone, Dembélé est passé douze fois par l’infirmerie. Avec des périodes parfois très longues. En quatre ans, il a déjà manqué 86 matchs, toutes compétitions confondues. Avec son opération à venir, il ratera d’ores et déjà le début de saison en Espagne. Voire sans doute un peu plus.