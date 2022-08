Mercato: Chelsea passe à l’action pour Aubameyang et dégaine une première offre

Chelsea aurait formulé ce mardi sa première offre au FC Barcelone pour négocier le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang vers la Premier League.

On semble assez loin des 30 millions évoqués depuis plusieurs jours par différents médias européens. Moitié moins pour être exact. Selon les informations de la radio espagnole COPE Chelsea a soumis mardi matin une première offre concrète de 15 millions d’euros (plus d’éventuels bonus) au Barça pour Pierre-Emerick Aubameyang.

Barré par Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque catalane, le buteur gabonais pourrait donc retrouver la Premier League lors du mercato estival. Après Arsenal, le joueur de 33 ans reviendrait à Londres mais sous le maillot des Blues. Toutefois, aucun accord n’a été trouvé pour le moment et la proposition de Chelsea demeure bien inférieure aux 25M€ demandés initialement par les Catalans pour lâcher leur attaquant.

>> Toute l’actualité du mercato en direct

Une bonne nouvelle pour Koundé?

Soucieux de libérer de la masse salariale et de faire rentrer des liquidités, le Barça pourrait donc récupérer un joli chèque pour Pierre-Emerick Aubameyang. Un peu plus de six mois après son arrivée en Catalogne, l’ancienne star des Gunners pourrait donc grandement aider le Barça à rentrer dans les clous financiers fixés par la Liga pour la saison 2022-2023.

>> La Liga est à suivre via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Toujours selon les éléments de la radio COPE, le départ du buteur africain permettrait d’inscrire Jules Koundé et ainsi d’éviter le risque de le voir partir libre dès le 1er septembre. Le tout sans être dépendant d’un départ de Memphis Depay ou de Frenkie De Jong dans les prochains jours.

Apprécié par Xavi mais pas retenu par sa direction à Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang ne serait pas opposé à un départ à Chelsea où il retrouverait Thomas Tuchel. De belles retrouvailles en perspectives pour les deux hommes après les deux belles années (2015-2017) en commun du côté de Dortmund.