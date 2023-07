Barça: les étapes de la surprenante transformation physique de Pedri

Élément indiscutable au sein de l’entrejeu du FC Barcelone, Pedri n’a pas chômé durant ses vacances. Le milieu espagnol est revenu à l'entraînement avec une prise de masse assez surprenante. Preuve de l’efficacité du programme concocté par les Catalans.

Les transformations physiques dans le sport ne finissent plus de surprendre. Après le cas Leon Goretzka qui avait gagné en muscle de façon très surprenante, c’est au tour de Pedri de revenir de ses vacances avec une étonnante prise de masse au niveau des bras.

Alors qu’il pesait 60 kg lors de son arrivée en Catalogne en 2020, l’Espagnol pèserait aujourd’hui 67 kg. Un gabarit qui devrait rendre la vie plus difficile à ceux voulant le bouger sur le terrain. Comme révélé par Sport, ceci est le résultat d’une préparation plus que sérieuse, encadrée également par le Barça.

Les coulisses de la préparation

Tout a commencé au mois de juin, plus précisément à Tenerife où Pedri a installé son camp d'entraînement personnel. Aidé par les directives de son club, le milieu a fait installer une salle de sport dans sa résidence. Contrairement aux apparences, la première priorité du joueur n’était pas de renforcer ses bras, mais plutôt les muscles de ses jambes. Touché par quelques pépins physiques ces derniers mois, l’international de 20 ans a pris soin de travailler les quadriceps et les mollets.

Ses journées se sont principalement résumées à faire du vélo d’appartement, et effectuer des séances doubles en salle et sur le terrain. Dirigé par le staff du Barça, l’ancien de Las Palmas s’est montré sérieux dans son alimentation. Pouvant compter sur son frère diplômé en cuisine et sa mère, Pedri a surtout consommé du poisson et des fruits. Tout ça pour conduire à une transformation physique qui pourrait l’aider à enchaîner encore plus les matchs, et être moins concerné par les blessures. Réponse dans les prochaines semaines.